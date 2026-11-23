أكد اللواء أركان حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن استهداف ميناء بنغازي يُعد أمرًا فجًا، مشيرًا إلى أن الهدف الأول من العملية توجيه رسالة إلى روسيا مفادها أن أوكرانيا قادرة على استهدافها خارج أراضي الحرب، إلى جانب إحراج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب قمة الصين.

وأوضح أسامة كبير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن استهداف ميناء بنغازي جاء من جانب أوكرانيا ضد روسيا، مؤكدًا أن العملية لا يمكن احتسابها في إطار عسكري فقط، إذ تحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز طبيعة الاستهداف، ما يطرح تساؤلات حول دوافع أوكرانيا لتنفيذها.

وأشار المستشار بكلية القادة والأركان إلى أن المسيرات البحرية منخفضة التكلفة تمكنت من إغراق فرقاطة روسية تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، مضيفًا أن استهداف الكورفيت يمثل إحراجًا لليبيا.

وتابع أن الحروب الهجينة أصبحت تعتمد على استخدام جميع أنواع الأسلحة في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن روسيا لم تحسم حرب أوكرانيا حتى الآن، وأن المسيرات البحرية يمكن إطلاقها من السواحل والجبال والسفن.