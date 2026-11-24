تسبب انفجار قوي وقع في شمال العاصمة اليونانية أثينا، في إلحاق أضرار بمقهى وعدد من المحال المجاورة، دون وقوع إصابات، فيما تكثف الشرطة جهودها لتحديد هوية المتورطين في الحادث.

وذكرت المعلومات الأولية، أن منفذي الهجوم وضعوا عبوة ناسفة محلية الصنع خارج المقهى، قبل أن تنفجر نحو الساعة الرابعة، صباح اليوم /الثلاثاء/، ما أدى إلى تدمير جزء من المقهى وإلحاق أضرار واسعة بالمحال المجاورة.

ووصلت قوات الشرطة إلى الموقع وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة، كما انضم إليها فريق من خبراء المتفجرات لفحص المقهى وجمع بقايا العبوة، بهدف تحديد مكوناتها وطريقة تصنيعها.

كما انتقلت سيارتان تابعتان لفرق الإطفاء إلى الموقع، دون الحاجة إلى التدخل، إذ لم يتسبب الانفجار في اندلاع حريق.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية، أن كاميرات مراقبة محلية رصدت أشخاصا مجهولين يشتبه في تورطهم في التفجير، فيما تفحص السلطات التسجيلات لتحديد هوياتهم.