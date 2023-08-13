العظمى تقفز إلى 43.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والأرصاد تفجر مفاجأة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم، على القاهرة ومدن ومحافظات الجمهورية، إذ ترتفع درجات الحرارة مجددا مقارنة بدرجات الحرارة أمس.

حالة الطقس الآن

وبحسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية، ترتفع درجات الحرارة لتسجل نحو 44 درجة للمحسوسة على أسوان و43 درجة للفعلية ، فيما ترتفع درجة الحرارة على القاهرة إلى نحو 34 درجة وتسجل المحسوسة 36 درجة، بعدما كانت الحرارة بالأمس 33 درجة.

الأرصاد

حالة الطقس على القاهرة

وبحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية يسود اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الأرصاد

ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد

الظواهر الجوية

وكشفت هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية والتي تشمل رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بالإضافة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

ارتفاع الموج

وكشفت الأرصاد عن تفاصيل حالة البحر المتوسط واليت تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 34 24

بنها 34 25

دمنهور 33 25

وادي النطرون 34 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

دمياط 32 24

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 24

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 36 25

نخل 37 22

كاترين 34 17

الطور 35 26

طابا 37 25

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 30 24

العلمين الجديدة 31 24

مطروح 30 24

السلوم 31 23

سيوة 35 23

رأس غارب 38 28

الغردقة 39 28

سفاجا 38 29

مرسى علم 38 28

شلاتين 38 29

حلايب 35 29

أبو رماد 36 29

رأس حدربة 35 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 36 24

أسيوط 36 23

سوهاج 38 25

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

الوادي الجديد 40 27

أبو سمبل 41 29