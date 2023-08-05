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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

41 درجة مئوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس السبت والأحد

حالة الطقس
حالة الطقس

أجابت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، عن سؤال: "هل هناك موجة حارة شديدة خلال الساعات المقبلة؟"، قائلة إن هناك ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة اليوم، السبت، وغدًا، الأحد، على البلاد، معقبة: “النهارده وبكره أعلى درجات حرارة على مدار هذا الأسبوع”.
 

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وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم السبت، أن العظمى تسجل على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية في الظل بينما المحسوسة تسجل بين الـ 40 والـ 41 درجة مئوية، وذلك نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة في الجو بفعل تأثير منخفض الهند الموسمي.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس حار رطب على المناطق الشمالية، أما خلال فترة الليل فتسود أجواء مائلة للحرارة رطبة.

 

سقوط أمطار رعدية 
 وأشارت إلى أن فرص الأمطار ما زالت موجودة على المناطق الجنوبية، وهي أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل والوادي الجديد.

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