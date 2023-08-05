عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاجل| عاصفة ترابية وأمطار رعدية تجتاح تلك المناطق.. الأرصاد تحذر

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد تشهد اليوم، السبت، وغدًا، الأحد، ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية؛ نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس مع حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن منخفض الهند الموسمي ما زال تأثيره مستمرًا، حيث يتسبب في ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، لافتة إلى أن العظمى تسجل 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى في الظل أما المحسوسة ما بين الـ 40 والـ 41 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية  أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس حار رطب على المناطق الشمالية، أما خلال فترة الليل فتسود أجواء مائلة للحرارة رطبة.
 

أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة
 وأشارت إلى أن فرص الأمطار ما زالت موجودة على المناطق الجنوبية، وهي أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل والوادي الجديد.

ولفتت إلى أن هذه السحب الرعدية تكون مصحوبة برياح هابطة تزيد من سرعة الرياح، وبالتالي تثير الرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد، مشيرة إلى أن فرص الأمطار وارتفاع قيم درجات الحرارة مستمرة غدًا، الأحد، أيضًا.

الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هجوم صفحات الأهلي عليه.. عقوبة رادعة لإزعاج أحمد عبدالقادر

وداعًا 1900 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد ساعات من قرار البنك المركزي

رسميا الآن| سعر الدولار مفاجأة بعد ساعات من قرار البنك المركزي غير المتوقع

صباحية مش مباركة.. ما سبب وفاة مصطفى بغرفة نومه بعد ساعات من زفافه؟

بنتي اترفضت من المدرسة ... أب يثير الجدل بالاسباب

20 جنيه مرة واحدة|انهيار أسعار البيض الأن والكرتونة مفاجأة بعد 130 جنيهًا

قرار بالتمرير.. كواليس اللحظات الأخيرة لمدير الكرة بالأهلي بسبب لاعب

حتى الإثنين| موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

تل أبيب تشتعل.. حرائق في عدة مناطق بإسرائيل وإغلاق شوارع بالجليل

‏احذر.. 4 مخالفات ترصدها الرادارات المتطورة الجديدة تعرف عليها

لا يصلح لعلاج البرد.. هيئة الدواء توضح الطرق الصحيحة لاستعمال المضاد الحيوي

موعد مزاد جمارك مطار القاهرة للسيارات .. تفاصيل

عالج التقطيع في الصلاة بطريقة سهلة وبسيطة.. الإفتاء تكشف عنها

روسيا تدمر مركز التحكم الأوكراني للطائرات بدون طيار في نوفودونتسكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مبكبكة ليبي| أحلى من الجاهز

بنتي اترفضت من المدرسة ... أب يثير الجدل بالاسباب

بفستان ملفت.. بشرى تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

حتى الإثنين| موجه شديدة الحرارة تضرب البلاد.. ماذا يحدث؟

فيديو

نجت من الموت بمعجزة.. مقطع فيديو لـ سيدة تنجو من فك تمساح

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لسمكة قرش بجانت المصطفين.. شاهد

قسمة ونصيب.. أسما إبراهيم تكشف سر انفصالها عن المطرب موسى/ فيديو جراف

مفاجأة تنتظر الجنيه وضربة للسوق السوداء .. ماذا يحدث بعد قرار البنك المركزي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ