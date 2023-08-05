عاجل| عاصفة ترابية وأمطار رعدية تجتاح تلك المناطق.. الأرصاد تحذر

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن البلاد تشهد اليوم، السبت، وغدًا، الأحد، ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة في معظم أنحاء الجمهورية؛ نتيجة وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة فترة سطوع أشعة الشمس مع حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن منخفض الهند الموسمي ما زال تأثيره مستمرًا، حيث يتسبب في ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، لافتة إلى أن العظمى تسجل 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى في الظل أما المحسوسة ما بين الـ 40 والـ 41 درجة مئوية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس حار رطب على المناطق الشمالية، أما خلال فترة الليل فتسود أجواء مائلة للحرارة رطبة.



أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة

وأشارت إلى أن فرص الأمطار ما زالت موجودة على المناطق الجنوبية، وهي أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل والوادي الجديد.

ولفتت إلى أن هذه السحب الرعدية تكون مصحوبة برياح هابطة تزيد من سرعة الرياح، وبالتالي تثير الرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد، مشيرة إلى أن فرص الأمطار وارتفاع قيم درجات الحرارة مستمرة غدًا، الأحد، أيضًا.