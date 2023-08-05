نموذج مُشرف.. مينا سامي مدير سفراء التعليم النووي بروسيا يروي قصة نجاحه|فيديو

تحدث المهندس مينا سامي، مدير سفراء التعليم النووي بروسيا، عن أهمية دراسة التكنولوجيا النووية، قائلًا: “دورنا هو تعريف الناس أهمية الطاقة النووية واستخداماتها، وتغير الصورة السلبية المنتشرة عنها”.

وقال “سامي”، عبر تقنية “زووم” ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، إن الطاقة النووية لم تعد مصدرًا للخطر كما كان في الماضي، بل أصبحت مصدرًا أساسيًا لتوليد الكهرباء والعلاج.

وأضاف أن وجوده في بلد آخر بعيدًا عن أهله وأصدقائه كان أمرًا صعبًا؛ ولكن هذه الوحدة ساعدته كثيرًا في التركيز على هدفه وعمله وتحقيق ما وصل إليه من إنجاز، معقبًا: “لما بتكون لوحدك مش بيبقى قدامك شيء تعمله غير إنك تركز”.

