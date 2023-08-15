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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تصل إلى السيول.. الأرصاد: أمطار خفيفة ومتوسطة تضرب هذه المناطق غدا

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تشهد استمرار في التحسن للأحوال الجوية، ودرجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام، إذ تسجل مصر درجة حرارة عظمى على القاهرة الكبرى من 33 لـ 34 درجة مئوية خلال فترة النهار والظل، نتيجة وجود نسب رطوبة في الطقس يشعر المواطن بدرجة حرارة 35 و36 درجة مئوية. 

رغم تحسن الأحوال الجوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس غدا 

وأضافت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على فضائية "دي إم سي"، أن تأثر مصر بامتداد في منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على توزيع الرطوبة في عمود الهواء ككل، ووجود السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزء من أشعة الشمس، والتي تساعد في تلطيف الطقس والشعور بانخفاض درجات الحرارة، فضلا عن نشاط الرياح المتواجد بشكل كبير، والذي يشعر به المواطن خاصة في ساعات الليل، وهو ما يقلل من الشعور بنسب الرطوبة المرتفعة، ويلطف الطقس بشكل كبير في المساء وساعات الليل. 

وتابعت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع استمرار تحسن في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومطلع الأسبوع القادم، موضحة أن استمرار نشاط الرياح سيلطف الأجواء بشكل كبير في فترات المساء، منوهة بأن هناك أمطار ستسقط على بعض المناطق، وهو أمر تم التنويه عليه بالأمس أيضا. 

وأشارت إلى أنه يوجد سقوط أمطار في بعض المناطق في جنوب سيناء منها مدينة سانت كاترين، وهي أمطار رعدية، موضحة أن استمرار هذه الأمطار قد يؤدي إلى تشكل بعض السيول على مرتفعات سانت كاترين نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية في هذه المناطق، ومن المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة. 

وأوضحت، أن حالة الطقس غدا من المتوقع أن تشهد أمطار من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب سيناء، وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق في سانت كاترين على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط الرياح الذي قد يؤدي إلى إثارة بعض الرمال والأتربة في محافظات الصعيد تحديدًا في المنيا وأسيوط، ولكن لن تؤثر على الأعمال والأنشطة اليومية. 

وأتمت مسؤولة الأرصاد، أن البحر الأحمر وخليج السويس سيكونون غير مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، ولكن اليوم البحر المتوسط معتدل ويمكن الاستمتاع بالأجواء على شواطئه، ولكن بداية من الغد سيكون هناك ارتفاع أمواج على شواطئ البحر المتوسط بداية من مطروح والعلمين والإسكندرية ودمياط وبورسعيد وغيره، وستصل الأمواج لـ 2.5 متر. 

الأرصاد القاهرة الكبرى دى ام سى منخفض جوى أمطار رعدية

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