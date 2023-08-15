يومين فقط.. الأرصاد تزف نبأ عاجلا للمصريين بشأن الموجة الحارة

أصبحت تصريحات هيئة الأرصاد الجوية، واحدة من أكثر التصريحات التي ينتظرها قطاع كبير من المصريين في كل أنحاء الجمهورية، وذلك في ضوء التقلبات الجوية، وما يشهده العالم كله من تغيرات مناخية واضحة في السنوات الأخيرة، لاسيما بعد الموجة الحارة التي ضربت مصر خلال الشهر الماضي لمدة أسبوعين متتاليين.

ونرصد لكم من خلال موقعنا "صدى البلد" أبرز ما جاء في تصريحات هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات القليلة الماضية، فيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة، وإمكانية تكرار الموجة الحارة من جديد على مصر هذا الشهر.

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 15 أغسطس 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع في برنامج «صباح البلد»، عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 25

الإسكندرية 30 - 23

الإسماعيلية 34 - 24

الغردقة 38 -30

أسوان 42 - 29

سوهاج 37 - 24

المنيا 36 - 24

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسنا في الأحوال الجوية، للأسبوع الثاني على التوالي.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن البلاد تشهد درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية، وأن البلاد في المساء تشهد هواء ونسمات مميزة.

ولفتت إلى أن البلاد في الساعات الصباحية تشهد شبورة، وهناك تحسن كبير في الأحوال الجوية، مستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى أن البلاد في الساعات الصباحية تشهد شبورة، وهناك تحسن كبير في الأحوال الجوية، مستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن الفترة المقبلة، لن يكون هناك موجة حارة، ولكن الموجة الحارة ستكون يوم أو يومين فقط، وأن الموجة التي تستمر لمدة أسبوع لن تتكرر.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة فى التحسن بالأحوال الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الاجواء صيفية معتدلة فترات النهار والليل، ومازلنا نتأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، إلى جانب إمتداد لمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تحجب جزءا من أشعة الشمس.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم العظمي على القاهرة الكبري من المتوقع أن تصل إلى 33 درجة مئوية فى الظل، والمحسوسة تصل إلى 35 درجة، وبالتالي الطقس نهارا حار رطب على القاهرة الكبري ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل تنخفض درجات الحرارة، ونشعر بها أكثر خلال ساعات الليل المتأخرة وفترة الصباح الباكر، لافتة إلى أن الأجواء معتدلة تماما معظم أنخاء الجمهورية، خاصة مع وجود نشاط للرياح فى معظم محافظات الجمهورية.

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسنا في الأحوال الجوية، للأسبوع الثاني على التوالي.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية أن البلاد تشهد درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية، وأن البلاد في المساء تشهد هواء ونسمات مميزة.

ولفتت إلى أن البلاد في الساعات الصباحية تشهد شبورة، وهناك تحسن كبير في الأحوال الجوية، مستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.