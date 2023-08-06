بشري سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة..فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستبدأ في الإنخفاض بدءا من الغد وحتي يوم السبت المقبل.

أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، والمذاع عبر قناة صدى البلد"، أن انكسار درجة الحرارة حتى الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه بدءا من بعد غد الثلاثاء، سيكون هناك ارتفاع في حركة الأمواج خاصة في البحر المتوسط.

وتابعت أن البلاد تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا في نسب الرطوبة، مبينة أن حلايب وشلاتين تشهد سقوط أمطار رعدية.

ولفتت إلى الأيام المقبلة، هناك نشاط للرياح، موضحة أن هناك عددا من المناطق في الجمهورية شهدت أيضا سقوط أمطار.