يستعد الباكستاني محمد ذيشان علي لدخول التاريخ، بعدما اختارته الصين ليصبح أول رائد فضاء أجنبي يصعد على متن محطتها الفضائية «تيانغونغ»، في خطوة تمثل تطوراً جديداً في التعاون الفضائي بين بكين وإسلام آباد.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، الثلاثاء، نقلاً عن وكالة الفضاء الصينية المأهولة، أن علي اختير متخصصاً في الحمولة ضمن مهمة «شنتشو-24» الفضائية المأهولة، التي تضم ثلاثة أفراد.

ومن المقرر أن تنطلق المركبة الفضائية من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين، في الساعة 8:18 صباح غدا الأربعاء بالتوقيت المحلي، لينضم علي إلى رائدي الفضاء الصينيين تانغ هونغبو وو يي.

ومن المتوقع أن يقضي رائد الفضاء الباكستاني نحو أسبوع في المحطة، يشارك خلاله في إجراء تجارب علمية إلى جانب الطاقم الصيني، قبل العودة إلى الأرض على متن المركبة الفضائية «شنتشو-23».

وبحسب وكالة الفضاء الكندية، سيجري الطاقم نحو 90 تجربة خلال المهمة، فيما أعلن الجانب الصيني أن رائد الفضاء تشو يانغتشو، الذي أمضى بالفعل ستة أشهر في المدار، سيواصل إقامته ستة أشهر إضافية لاستكمال تجربة إقامة فضائية لمدة عام.

وفي تصريحات لموقع CNSpace، كشف علي عن جانب من استعداداته للمهمة، موضحاً أنه خضع، بصفته طياراً مقاتلاً، لتدريبات مكثفة شملت استخدام أجهزة الطرد المركزي والإنقاذ والبقاء على قيد الحياة والتعامل مع حالات الطوارئ.

وأشار إلى أن إتقان اللغة الصينية كان أحد أبرز التحديات التي واجهته، نظراً لأن أنظمة التحكم والبرامج والتطبيقات والإعلانات الصوتية داخل المحطة تعمل باللغة الصينية، ما تطلب منه تعلم المصطلحات التقنية وإتقان استخدامها.

وأعرب عن تقديره للتعاون مع زملائه الصينيين، مؤكداً أن التفاهم والاحترام المتبادل والتنسيق بينهم يعكس عمق الصداقة بين باكستان والصين.

وتأتي المهمة في إطار اتفاقية التعاون الفضائي الموقعة بين بكين وإسلام آباد في فبراير 2025، والتي وافقت الصين بموجبها على اختيار وتدريب رواد فضاء باكستانيين، حيث اختير علي ومواطنه خرم داود للتدريب في الصين خلال أبريل الماضي.

كانت محطة «تيانغونغ» الصينية قد أصبحت جاهزة للعمل بكامل طاقتها في أواخر عام 2022، عقب استكمال تكوينها المكون من ثلاث وحدات، مع استمرار وجود رواد فضاء صينيين على متنها بصورة متواصلة.