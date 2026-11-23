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بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار اليوم /الاثنين/ مع وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل التطورات الإقليمية وسبل تعزيز التعاون في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وشدد الجانبان - حسبما نقل راديو باكستان - على أهمية الحوار والدبلوماسية والعمل متعدد الأطراف الفعال في مواجهة التحديات المشتركة، وذلك خلال لقائهما في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وأشاد وزير الخارجية البرتغالي بالدور البناء الذي تضطلع به باكستان في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين، فيما استعرض الجانبان العلاقات الودية طويلة الأمد بين البلدين.

وأكد إسحاق دار أهمية تعزيز التواصل الدبلوماسي والتبادلات البرلمانية والمشاورات المنتظمة، من خلال الآليات الثنائية القائمة بين البلدين.

من جانبه، جدد وزير الخارجية البرتغالي التزام بلاده بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية مع باكستان، معربا عن شكره لإسلام أباد على دعمها في الأمم المتحدة، ومشيدا بمساهمة الجالية الباكستانية في البرتغال في تعزيز الروابط بين البلدين.

وكان وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل قد وصل أمس (الأحد) إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في زيارة تستغرق يومين، تلبية لدعوة من نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عقد منتدى الأعمال الباكستاني البرتغالي، حيث تعقد شركات من البلدين اجتماعات لاستكشاف آفاق إقامة شراكات تجارية وفرص استثمارية في مجالات الصناعات الغذائية الزراعية والطاقة المتجددة والأدوية وتكنولوجيا المعلومات والمنسوجات.

وتتزامن الزيارة مع الذكرى الـ77 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان والبرتغال، والتي بدأت في السابع من نوفمبر عام 1949.