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أعرب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، عن إدانته الشديدة للهجوم الحوثي الذي استهدف مركز الملك عبدالله المالي بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد شريف - في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم /السبت/ - رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال العدائية الطائشة التي تستهدف البنية التحتية المدنية والمنشآت الاقتصادية؛ واصفا إياها بأنها تعد تهديدا خطيرا للسلم والاستقرار الإقليميين.

كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عن تضامن بلاده الراسخ مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها، مؤكدا في الوقت ذاته دعم إسلام آباد الكامل لحق المملكة السعودية في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد شريف على أن باكستان ستواصل دعم جميع الجهود الرامية لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

كان الدفاع المدني السعودي، قد أعلن تعرض أحد الأبراج في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة الرياض لهجوم نفذه الحوثيون الخميس الماضي؛ مما أسفر عن أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، دون تسجيل إصابات.