ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته غدا الأربعاء في ولاية فلوريدا، بعد أن التقى بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي في آسيا.
ترامب يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
وذكر البيت الأبيض أن ترامب وروته سيجتمعان في وقت متأخر من بعد ظهر غد الأربعاء في بالم بيتش بولاية فلوريدا.
وكان ترامب، الذي لطالما انتقد حلفاء أمريكا الغربيين، قد وصف كل من بوتين وشي بأنهما "صديقان" له عندما التقى بهما الأسبوع الماضي.
وأثار لقاء ترامب مع بوتين ردود فعل سلبية بين الحلفاء الأوروبيين ومعارضي ترامب من الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة.
وقال روته، الذي حاول مرارا تهدئة التوترات داخل حلف شمال الأطلسي والحفاظ على علاقة جيدة مع ترامب، إن لقاء القوى النووية الكبرى أمر طبيعي.
ويأتي لقاء روته مع ترامب في الوقت الذي تضغط فيه أوروبا من أجل إشراكها في المحادثات التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.
وغالبا ما ينتقد ترامب حلفاء واشنطن الغربيين والديمقراطيين بشأن قضايا مثل الإنفاق على حلف الأطلسي والرسوم الجمركية، وما يصفه بدعمهم غير الكافي لواشنطن خلال الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.