ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب سيلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ‌مارك روته غدا الأربعاء في ولاية فلوريدا، بعد أن التقى بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي ​جين بينغ الأسبوع الماضي في آسيا.

ترامب يلتقي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي



وذكر البيت الأبيض أن ترامب ⁠وروته سيجتمعان في وقت متأخر من بعد ​ظهر غد الأربعاء في بالم بيتش بولاية فلوريدا.



وكان ​ترامب، الذي لطالما انتقد حلفاء أمريكا الغربيين، قد وصف كل من بوتين وشي بأنهما "صديقان" له عندما التقى ​بهما الأسبوع الماضي.



وأثار لقاء ترامب مع بوتين ​ردود فعل سلبية بين الحلفاء الأوروبيين ومعارضي ترامب من ‌الحزب ⁠الديمقراطي في الولايات المتحدة.



وقال روته، الذي حاول مرارا تهدئة التوترات داخل حلف شمال الأطلسي والحفاظ على علاقة جيدة مع ترامب، إن لقاء ​القوى النووية ​الكبرى أمر ⁠طبيعي.



ويأتي لقاء روته مع ترامب في الوقت الذي تضغط فيه أوروبا ​من أجل إشراكها في المحادثات التي ​تدعمها ⁠الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.



وغالبا ما ينتقد ترامب حلفاء واشنطن الغربيين والديمقراطيين بشأن ⁠قضايا ​مثل الإنفاق على حلف ​الأطلسي والرسوم الجمركية، وما يصفه بدعمهم غير الكافي لواشنطن خلال ​الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.