لن تتكرر.. خبر سار من الأرصاد للمواطنين

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تحسنا في الأحوال الجوية، للأسبوع الثاني على التوالي.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن البلاد تشهد درجات حرارة أقل من المعدلات الطبيعية، وأن البلاد في المساء تشهد هواء ونسمات مميزة.

ولفتت إلى أن البلاد في الساعات الصباحية تشهد شبورة، وهناك تحسن كبير في الأحوال الجوية، مستمر حتى بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن الفترة المقبلة، لن يكون هناك موجة حارة، ولكن الموجة الحارة ستكون يوم أو يومين فقط، وأن الموجة التي تستمر لمدة أسبوع لن تتكرر.