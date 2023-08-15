أمطار رعدية ورياح نشطة.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريره اليومي عن حالة الطقس في المملكة، حيث توقع أن تشهد أجزاء من مناطق نجران وتبوك والمدينة المنورة والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، سُحبا رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

كما أفاد التقرير بأن يسود طقس حار مستمر على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط المملكة، حيث تصل الحرارة في الدمام إلى 46 درجة وكذلك في المدينة المنورة والرياض وبريدة والأحساء.

وتوقع التقرير أن تسجل حفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 47 درجة، فيما تصل الحرارة في مكة المكرمة إلى 42 درجة مئوية، بينما تصل إلى 40 درجة في جدة، و26 درجة في أبها.

وأشار إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض والحدود الشمالية والشرقية والجوف والقصيم وحائل.

