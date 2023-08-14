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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من مخاطر كبيرة بسبب طقس المملكة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، إلى الحيطة والحذر من ازدياد فرص هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء حتى السبت المقبل.

كما دعا الدفاع المدني السعودي إلي البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمع السيول المائية، والالتزام بالتعليمات المعلنة.

أوضحت الدفاع المدني السعودي، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان.

ولفت إلى أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة وتبوك ونجران، وحائل.

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أوضح أن منطقة الرياض ستتأثر بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل حوطة بني تميم، الأفلاج، السليل، الخرج، الحريق، القويعية، الرين.

وأكدت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بهطول الأمطار لتشمل الجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية، وأيضًا المنطقة الشرقية.

امطار أمطار رعدية المملكة المملكة العربية السعودية السعودية

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