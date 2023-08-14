السعودية.. تحذير عاجل من مخاطر كبيرة بسبب طقس المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، إلى الحيطة والحذر من ازدياد فرص هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء حتى السبت المقبل.

كما دعا الدفاع المدني السعودي إلي البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمع السيول المائية، والالتزام بالتعليمات المعلنة.

أوضحت الدفاع المدني السعودي، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل، ومناطق عسير والباحة وجازان.

ولفت إلى أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة ومثيرة للأتربة والغبار على مناطق المدينة المنورة وتبوك ونجران، وحائل.

أوضح أن منطقة الرياض ستتأثر بهطول أمطار خفيفة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، لتشمل حوطة بني تميم، الأفلاج، السليل، الخرج، الحريق، القويعية، الرين.

وأكدت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بهطول الأمطار لتشمل الجموم وبحرة والقنفذة والليث والمويه والخرمة ورنية، وأيضًا المنطقة الشرقية.