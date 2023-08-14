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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن يزور السعودية وسلطنة عمان

تيم ليندركينج
تيم ليندركينج

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج يزور منطقة الخليج لـ"تعزيز الجهود القائمة لضمان التوصل إلى اتفاق جديد وإطلاق عملية سلام شاملة".

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أضافت الوزارة، في بيان صادر اليوم الاثنين: "يجتمع المبعوث الخاص ليندركينج خلال زيارته إلى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بشركاء يمنيين وعمانيين وسعوديين ودوليين لمناقشة جهودهم المنسقة لتعزيز المحادثات الجارية".

ولفتت الوزارة إلى أن الولايات المتحدة "تعمل بشكل وثيق مع كل من الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وشركاء آخرين للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي أتاحت أطول فترة هدوء في اليمن منذ بدء الحرب، وذلك بغرض دعم عملية سياسية شمولية بقيادة يمنية تتيح لليمنيين تشكيل مستقبل أكثر إشراقا لبلادهم".

يذكر أن أعضاء مجلس الأمن الدولي أعربوا في وقت سابق، عن ترحيبهم بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفدان من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان إلى مدينة صنعاء اليمنية، وكذلك رحب أعضاء المجلس بدعم السعودية وعُمان المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.

ودعا أعضاء المجلس الأطراف اليمنية إلى "مواصلة الحوار والانخراط بشكل بناء في عملية السلام والتفاوض بحسن نية".

الخارجية الأمريكية تيم ليندركينج التوصل إلى اتفاق اتفاق عملية سلام

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