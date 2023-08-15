أخبار التوك شو| تحذير من الأرصاد: أمطار رعدية في هذه المناطق.. وبشرى بشأن أسعار السجائر

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:

انخفاض أسعار البيض والدواجن.. والغرف التجارية: كيلو الفراخ بـ 68 جنيها.. فيديو

تحدث الدكتور عبد العزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن أسعار الدواجن والبيض.

انتشاره سريع.. أعراض خطيرة لمتحور كورونا الجديد EG.5 |فيديو

حذرت منظمة الصحة العالمية، من انتشار سريع لمتحور جديد من سلالة أوميكرون لفيروس كورونا على مستوى العالم، ويحمل اسم "EG.5"، وصنفت المتحور الجديد على أنه متحور يجب أن يكون محل الاهتمام.

ضخ كميات كبيرة| بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السجائر .. فيديو

زف هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السجائر.

التمثيل التجاري: الاستثمارات البريطانية في مصر تتجاوز الـ 21 مليار دولار

وتابع رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن استثمارات بريطانيا في مصر وصلت إلى أكثر من 21 مليار دولار، في حين ان صادرات مصر لبريطانيا وصلت إلى 1.7 مليار دولار.

سفير فلسطين بالقاهرة: لن يكون هناك أمن واستقرار بالمنطقة إلا بإقامة دولتنا المستقلة

توجه السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة، باسم الدولة الفلسطينية بالشكر والامتنان إلى القيادة المصرية على استضافة القمة المصرية الفلسطينية الأردنية، ولدورها في دعم ومساندة القضية الفلسطينية، وحق تقرير المصير.

الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب هذه المناطق..وبشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة

تعد بيانات وتصريحات هيئة الأرصاد الجوية، واحد من أكثر ما يهتم به القارئ المصري في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك في ضوء التقلبات الجوية التي تشهدها مصر في الأشهر الأخيرة، ما بين موجات شديدة الحرارة وغير مسبوقة على مصر، وسط ترقب من الجميع حول حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

بينها طب بيطري وتمريض.. توقعات الحد الأدنى لعلمي علوم المرحلة الثانية.. فيديو

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المرحلة الثانية هذا العام تعتبر أكبر مرحلة في تاريخ مكتب التنسيق حيث يصل عددها 350 ألف طالب وطالبة".

انتهاء الأزمة| مفاجأة بشأن أسعار السجائر والأرصاد تزف بشرى سارة عن الطقس

لا شك أن ارتفاع الأسعار ولاسيما ارتفاع أسعار السجائر، واحد من المشاكل التي واجهت قطاعا كبيرا من المواطنين خلال الفترة الماضية، فضلا عن أحوال الطقس المختلفة بشكل ما من حين إلى آخر، خاصة بعد موجة الطقس الحارة التي ضربت مصر في الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعل الأرصاد الجوية واحد من أهم ما يتابعه المواطن المصري بصورة دورية من أجل التعرف على كل ما هو جديد في حالة الطقس.

التعليم العالي: بشرى للحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام الماضي

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن من حصل على الثانوية العامة العام الماضي يستطيع التقديم للجامعات الخاصة والجامعات الأهلية.