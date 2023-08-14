التمثيل التجاري: الاستثمارات البريطانية في مصر تتجاوز الـ 21 مليار دولار

أكد يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن هناك عوامل تساعد على جذب الاستثمار إلى مصر، مشيرا إلى أن دول العالم ترى أن موارد الطاقة متوفرة في مصر، كما أن السوق المصري واعد للإستثمار.

وقال يحيى الواثق بالله، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن مصر قامت بعمل إتفاقيات تجارة حرة مع عدد من دول العالم على رأسها دول الإتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى الطاقة.

صادرات مصر لبريطانيا

وتابع رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن استثمارات بريطانيا في مصر وصلت إلى أكثر من 21 مليار دولار، في حين ان صادرات مصر لبريطانيا وصلت إلى 1.7 مليار دولار.