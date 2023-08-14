الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب هذه المناطق..وبشرى سارة بشأن طقس الأيام المقبلة

تعد بيانات وتصريحات هيئة الأرصاد الجوية، واحد من أكثر ما يهتم به القارئ المصري في الأسابيع القليلة الماضية، وذلك في ضوء التقلبات الجوية التي تشهدها مصر في الأشهر الأخيرة، ما بين موجات شديدة الحرارة وغير مسبوقة على مصر، وسط ترقب من الجميع حول حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت في الأسابيع الماضية، حلول موجة حارة على مصر، على كافة محافظات الجمهورية، وهو ما عاشه المصريين في الأسابيع الأخيرة، وسط تساؤلات حول مواعيد تحسن الطقس في الفترة المقبلة، ولذلك أصبحت كافة التصريحات الواردة من قبل الهيئة هامة بالنسبة للمصريين.

ونرصد لكم من خلال موقعنا "صدى البلد" أبرز ما جاء في تصريحات هيئة الأرصاد الجوية خلال الساعات الأخيرة، في ضوء اهتمام قطاع كبير من المواطنين في معرفة كل ما يخص الطقس في الأيام المقبلة.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن الطقس، والتي حملت مفاجأة غريبة، وهي سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق، على الرغم من تواجدنا في فصل الصيف.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم متوقع سقوط أمطار رعدية بـ مناطق، جنوب سيناء، وأن تلك الأمطار لن تؤثر على الحياة اليومية.

أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، على القناة الأولى، أن الأسبوع الحالي هناك استقرار كبير في الأحوال الجوية، وستكون درجة الحرارة بين الـ 32 و33 درجة.

ولفتت إلي أن هناك اعتدال في سرعات الرياح على البحر الأحمر، و المتوسط، وأن حركة الملاحة و الصيد متاحة، ولكن في العمق هناك أمواج، وعلينا توخي الحذر.

وكشفت هيئة الأرصاد في تصريحات أخرى لها، عن درجات الحرارة على محافظة القاهرة في الفترة الراهنة، وذلك في ضوء اهتمام الهيئة بالإبلاغ عن كل جديد فيما يتعلق بحالة الطقس في الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ العظمى على القاهرة الكبرى في الظل تكون 33 درجة مئوية ونشعر بها 35 إلى 36 درجة مئوية نتيجة وجود نسب رطوبة.

وأضافت غانم ، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أنّ الأجواء مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية عن موجات الارتفاع في درجات الحرارة التي عشناها في الأسابيع الماضية.

وتابعت أن الطقس في فترة النهار حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة، وبخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

وتابعت أن الطقس في فترة النهار حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفي الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة، وبخاصة في ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.

وزفت هيئة الأرصاد الجوية بشرى سارة للمواطنين بشأن حالة الطقس، وتحسن الأحوال الجوية، وذلك بعد قضاء أسابيع من الموجة الحارة في الأشهر الأخيرة.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنّ البلاد ستشهد استمرار تحسن الأحوال الجوية على مستوى الجمهورية اليوم وحتى مطلع الأسبوع المقبل.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى أن هذا التحسن ناتج بسبب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: "هذه الكتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، كما يؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتدادا لمنخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة نلاحظها بشكل أكبر في فترة الصباح، حيث تحجب جزء من أشعة الشمس وتساعد على تلطيف الأجواء بشكل كبير".

وأكدت، أن المنخفض الجوي يساعد على انخفاض درجات الحرارة، وستكون درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي لها في مثل هذا الوقت من العام.