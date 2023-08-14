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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية بهذه المناطق .. وتذبذب جديد في أسعار الذهب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة منها: الذهب والدولار، والأرصاد، التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها.

 

 أسعار الذهب اليوم


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2720 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2380 جنيها.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى  2040 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 19040 جنيه.

 

 

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين:

 

سعر الدولار اليوم  


سعر الدولار الأمريكي 30.95 جنيه للبيع، و30.82 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
33.89 جنيه للبيع، و 33.74 جنيه للشراء


 سعر الجنيه الإسترليني

39.31 جنيه للبيع، و39.13 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

100.66  جنيه للبيع، و100.21 جنيه للشراء.

 

 

أمطار رعدية| الأرصاد تعلن الأماكن وتطالب المواطن بالحذر

 

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم متوقع سقوط أمطار رعدية بـ مناطق، جنوب سيناء، وأن تلك الأمطار لن تؤثر على الحياة اليومية.

أضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية،  خلال تصريحات تلفزيونية، على القناة الأولى، أن الأسبوع الحالي هناك استقرار كبير في الأحوال الجوية، وستكون درجة الحرارة بين الـ 32 و33 درجة.

الأرصاد تحذر من الشبورة  المائية

ولفتت إلي أن هناك اعتدال في سرعات الرياح على البحر الأحمر، و المتوسط، وأن حركة الملاحة و الصيد متاحة، ولكن في العمق هناك أمواج، وعلينا توخي الحذر. 

وحذرت المواطنين من تكون الشبورة المائية، في الساعات الصباحية، مؤكدة أن الشبورة موجودة حتى الساعة الـ 7 و8 صباحًا.

 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم


العظمى الصغرى


القاهرة 33 25
العاصمة الادارية 33 25
6 اكتوبر 34 24
بنهــــا 33 25
دمنهور 32 25
وادى النطرون 33 24
كفر الشيخ 32 24
المنصورة 33 25
الزقازيق 33 25
شبين الكوم 33 25
طنطا 32 24
دمياط 30 24
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 23
السويس 33 24
العريش 31 24
رفح 31 24
رأس سدر 36 25
نخل 35 18
كاترين 33 16
الطور 34 26
طابا 36 25
شرم الشيخ 39 30
الاسكندرية 30 24
العلمين الجديدة 31 24
مطروح 30 23
السلوم 30 21
سيوة 34 22
رأس غارب 38 28
الغردقة 37 29
سفاجا 38 29
مرسى علم 39 28
شلاتين 38 28
حلايب 35 29
أبو رماد 36 29
رأس حدربة 35 28
الفيوم 34 24
بني سويف 34 24
المنيا 35 23
أسيوط 35 23
سوهاج 36 24
قنا 38 26
الأقصر 39 27
أسوان 41 27
الوادى الجديد 39 26
أبوسمبل 40 27

 

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