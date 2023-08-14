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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

300 جنيه مرة واحدة| ثلاث أسباب وراء تحرك أسعار الذهب

الذهب
الذهب

علق خالد الشافعي رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، على تكرار سؤال : "لماذا ارتفعت أسعار الذهب 300 جنيه مرة واحدة وتحرك من 2150 وأقل لـ 2400 جنيه في أيام".

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أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

وقال خلال مداخلة على قناة تن، أن الذهب هو عشق المصريين، وأن هناك ثلاث عوامل أساسية هي من تتحكم في سعر الذهب، هي: سعر الذهب العالمي، و العرض و الطلب، وسعر الدولار بالسوق.

وأشار إلي أن تغير سعر الذهب، ناتج عن قوة الشراء و البيع، وأن البعض يتخوف من عدم تجديد فترة السماح بدخول الذهب من الخارج، دون جمارك.

ولفت إلي أن من يملك الذهب، عليه عدم البيع في هذه الفترة أو الفترات المقبلة، موضحًا أن قيمة الذهب به، و الذهب زينة وخزينة.

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