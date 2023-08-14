أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

تعتبر حالة الطقس اليوم ونشرة الأرصاد الجوية محل اهتمام الكثير من المواطنين ، خاصة بعدما هبطت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بنحو 11 درجة مئوية بعد موجة حارة وعنيفة لم تشهد لها البلاد مثيلا.

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد قفزة مفاجأة وصلت بسعر عيار 21 إلى نحو يقترب من 2400 جنيه بعدما كانت قبل أيام 2150 جنيها كحد أدنى للمعدن من العيار الشهير، لتعود الأسعار مجددا بنحو 100 جنيه، وبفارق نحو 500 جنيه أو يزيد من أعلى سعر سجله الأصفر في مصر.

استقرت أسعار الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري للشهر الخامس علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون اي ارتفاعات.

شهدت سوق الحديد في مصر تراجعا غير مسبوق، إذ هوى سعر الطن بقوة خلال الأيام القليلة الماضية بنحو يزيد على 10 آلاف جنيه للطن الواحد من نوع الاستثماري في الأسواق للمستهلك، بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات قبل عدة أيام، ليسجل اليوم بدءا من 34767 جنيها كمتوسط سعر.

يبحث الكثير عن أرقام الطوارئ، خاصة أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق أو في أي مكان.

تراجعت أسعار الأعلاف بقوة خلال الساعات الماضية، كما تراجعت أسعار الدواجن في المزارع وفي الأسواق لدى المحلات.

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، محل اهتمام الكثير يوميا، خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.