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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والخدمات والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

أمطار رعدية ورياح على القاهرة الكبرى|تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

تعتبر حالة الطقس اليوم ونشرة الأرصاد الجوية محل اهتمام الكثير من المواطنين ، خاصة بعدما هبطت درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بنحو 11 درجة مئوية بعد موجة حارة وعنيفة لم تشهد لها البلاد مثيلا.

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بعد قفزة مفاجأة وصلت بسعر عيار 21 إلى نحو يقترب من 2400 جنيه بعدما كانت قبل أيام 2150 جنيها كحد أدنى للمعدن من العيار الشهير، لتعود الأسعار مجددا بنحو 100 جنيه، وبفارق نحو 500 جنيه أو يزيد من أعلى سعر سجله الأصفر في مصر.

 

مستقر منذ 5 أشهر.. سعر الدولار رسميا في مصر اليوم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري للشهر الخامس علي التوالي في البنوك العاملة في مصر دون اي ارتفاعات.

 

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

شهدت سوق الحديد في مصر تراجعا غير مسبوق، إذ هوى سعر الطن بقوة خلال الأيام القليلة الماضية بنحو يزيد على 10 آلاف جنيه للطن الواحد من نوع الاستثماري في الأسواق للمستهلك، بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات قبل عدة أيام، ليسجل اليوم بدءا من 34767 جنيها كمتوسط سعر.

 

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يبحث الكثير عن أرقام الطوارئ، خاصة أوقات الأزمات وحال التعرض للمواقف الصعبة ، فهي تعتبر أهم ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الطوارئ في المنزل أو على الطرق أو في أي مكان.

 

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

تراجعت أسعار الأعلاف بقوة خلال الساعات الماضية، كما تراجعت أسعار الدواجن في المزارع وفي الأسواق لدى المحلات.

 

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14-8-2023 في القاهرة والمحافظات

تعتبر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، محل اهتمام الكثير يوميا، خاصة لمعرفة موعد صلاة الفجر و موعد آذان المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

اسعار نشرة الخدمات السلع أسعار الذهب أسعار الذهب والدولار مواقيت الصلاة حالة الطقس نشرة خدمات صدى البلد

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انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

عاجل| بالأرقام.. الحدود الدنيا للكليات بمؤشرات تنسيق الجامعات قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى

قرار عاجل من محمد شريف ضد الأهلي

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الموقع متاح الآن.. رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

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نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

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