10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

شهدت سوق الحديد في مصر تراجعا غير مسبوق، إذ هوى سعر الطن بقوة خلال الأيام القليلة الماضية بنحو يزيد عن 10 آلاف جنيه للطن الواحد من نوع الاستثماري في الأسواق للمستهلك، بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات قبل عدة أيام، ليسجل اليوم بدءا من 34767 جنيه كمتوسط سعر.

الحديد

سعر حديد عز اليوم

وهبط سعر طن حديد عز اليوم، الذي يعتبر يبحث عنه الكثير عند البناء الجديد ، في بعض المحافظات إلى 36116 جنيه بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، بفارق نحو 9 آلاف جنيه.

وسجل أدنى سعر لطن حديد عز نحو 33700 جنيه، بينما سجل أعلى سعر له اليوم نحو 43100 جنيه في بعض المحافظات.

سعر حديد عز اليوم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وتراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر، بشكل ملحوظ ضمن أسعار مواد البناء اليوم، التي يبحث عنها الكثير خاصة الراغبون في البناء الجديد وصب الأسقف أو المقبلون على إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم، إذ تراجع سعر الأسمنت بنحو 300 جنيه.

الحديد

سعر طن الحديد الاستثماري

وفي المقابل يبحث الكثير عن سعر طن الحديد اليوم، خاصة سعر الطن الاستثماري عند صب الأسقف الإسمنتية، والذي سجل 34767 ألف جنيه كمتوسط سعر ، بعدما سجل نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 10 آلاف جنيه، وقد يصل إلى 40000 جنيه، كأعلى سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

سعر طن الحديد الاستثماري

أسعار الحديد أرض المصنع جاءت كما أعلنتها الشركات على النحو الآتي لشهر أغسطس:

▪️ حديد عز 32 ألفا و135 جنيها للطن.

▪️ السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.

▪️ حديد العشري 38 ألف جنيه.

▪️ حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه.

▪️ حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيها.

▪️ حديد المراكبي 38 ألفا و500 جنيه.

▪️ حديد الجارحي 38 ألفا و750 جنيها للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

ويبحث الراغبين في البناء اليوم الاثنين، عن سعر طن الأسمنت اليوم، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي سجل كالتالي:

وعن سعر سعر طن الأسمنت اليوم ، كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح يسجل 1755 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت النصر يسجل 1710 جنيهات.

▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل يسجل 1690 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت المخصوص يسجل 1720 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت حلوان يسجل 1730 جنيهًات.

▪️ سعر طن أسمنت السويدي يسجل 1770 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت سيناء يسجل 1660 جنيها.