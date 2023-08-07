عز يهبط 8 آلاف جنيه|تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد الآن

شهدت أسعار الحديد تراجعا غير مسبوق في السوق المحلية، إذ هبط سعر الطن الأكثر بحثا وهو من نوع عز بنحو 8 آلاف جنيه بعدما سجل 45 ألف جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات قبل عدة أيام، فيما تراجعت أسعار الأسنت بقوة من مستويات فوق الـ2000 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

وشهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر، تراجعا ملحوظا ضمن أسعار مواد البناء اليوم، التي يبحث عنها الكثير خاصة الراغبون في البناء الجديد وصب الأسقف أو المقبلون على إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم.

الحديد

سعر حديد عز اليوم

وتراجع سعر طن حديد عز اليوم، الذي يبحث عنه الكثير عند صب الأسقف ، في بعض المحافظات إلى 36500 جنيه بعد 45 ألف جنيه قبل أيام قليلة، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

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سعر طن الحديد الاستثماري

أما في المقابل يبحث الكثير عن سعر طن الحديد اليوم، خاصة سعر الطن الاستثماري عند صب الأسقف الإسمنتية، والذي سجل 36 ألف جنيه ، بعدما سجل نحو 44 ألف جنيه كمتوسط سعر بتراجع 9 ألاف جنيه، وقد يصل إلى 40000 جنيه، كأعلى سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

الحديد

أسعار الحديد أرض المصنع جاءت كما أعلنتها الشركات على النحو الآتي:

▪️ حديد عز 32 ألفا و135 جنيها للطن.

▪️ السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيها.

▪️ حديد العشري 38 ألف جنيه.

▪️ حديد بشاي 38 ألفا و500 جنيه.

▪️ حديد المصريين 32 ألفا و50 جنيها.

▪️ حديد المراكبي 38 ألفا و500 جنيه.

▪️ حديد الجارحي 38 ألفا و750 جنيها للطن.

سر تراجع الحديد

وكان قد كشف أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، عن تراجع الحديد بقوة، نتيجة عقب ضخ كميات كبيرة من الحديد في السوق الفترة الماضية.

33 ألف جنيه للطن

وتابع الزيني في تصريحات تليفزيونية أمس الأول السبت، أن سعر طن الحديد في أرض المصنع لم يتجاوز 32250 جنيهًا، ومن العدل أن يصل للمستهلك بحد أقصى 33 ألف جنيه للطن.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

ويهتم الراغبين في البناء اليوم الاثنين، بالبحث عن سعر طن الأسمنت اليوم، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي سجل كالتالي:

وعن سعر سعر طن الأسمنت اليوم ، كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح يسجل 1730 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت النصر يسجل 1700 جنيه.

▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل يسجل 1680 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت المخصوص يسجل 1700 جنيه.

▪️ سعر طن أسمنت حلوان يسجل 1710 جنيهًات.

▪️ سعر طن أسمنت السويدي يسجل 1850 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت سيناء يسجل 1960 جنيها.