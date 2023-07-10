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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحديد بـ34 ألف جنيه فقط.. مفاجأة قوية في أسعار مواد البناء الآن

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

يبحث الكثير عن أسعار الحديد والأسمنت ضمن أسعار مواد البناء اليوم، خاصة الراغبين في البناء الجديد وصب الأسقف أو المقبلون على إجراء تعديلات في شققهم أو ملاتهم.

سعر حديد عز اليوم

وأما عن سعر النوع الأكثر بحثا، وهو سعر طن حديد عز اليوم، فيبدأ سعره في بعض المحافظات من 34100 جنيه، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

الحديد

أما عن سعره المتوسط فتراجع بقوة بنحو 2700 جنيه ، إذ سجل سعر الطن نحو 39114 جنيها كمتوسط سعر ، بعدما وصل 41800 جنيه قبل عدة أيام، وقد يصل إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات كأعلى سعر.

أسعار الحديد 

سعر الحديد الاستثماري الآن

وكثير من الراغبين في صب الأسقف والقواعد الإسمنتية، يبحثون عن سعر طن الحديد اليوم، إذ بلغ سعر الطن الاستثماري ضمن أسعار مواد البناء نحو 37962 جنيها بعد 38211 جنيهًا أمس، وقد يصل إلى 44500 جنيه، كأعلى سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري الآن

أسعار الحديد اليوم

- سعر طن حديد عز: 39114 جنيهًا كمتوسط سعر إلى 45 ألف جنيه للطن.

- سعر طن الحديد الاستثماري: 37962 جنيها كمتوسط سعر إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

الحديد 

تراجع سعر خام الحديد 

وهبط سعر خام الحديد 62% اليوم، مقارنة بأعلى سعر بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ هبط إلى مستوى 110 دولارًات في الطن لأول مرة، بعدما تخطى 150، بينما وصل إلى 200 دولار في وقت سابق.

سعر طن الأسمنت اليوم

ويبحث الكثير من الراغبين في البناء اليوم الاثنين، عن سعر طن الأسمنت اليوم، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي تراجع بقوة من نحو يزيد عن 2000 جنيه، إلى 1750 جنيها فقط للأسمنت الممتاز.

وعن سعر الأسمنت اليوم في مصر ، كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح يسجل 1750 جنيها.

▪️  سعر طن أسمنت النصر يسجل 1700 جنيه.

▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل يسجل 1680 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت المخصوص يسجل 1700 جنيه.

▪️ سعر طن أسمنت حلوان يسجل 1710 جنيهًات.

▪️ سعر طن أسمنت السويدي يسجل 1830 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت سيناء يسجل 1960 جنيها.

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