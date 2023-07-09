عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

هبوط غير مسبوق للأسمنت والحديد يتراجع.. ماذا يحدث بأسعار مواد البناء؟

الحديد
الحديد

تراجعت أسعار الأسمنت إلى مستويات قياسية وسعر الحديد أيضا ، إذ فقد الطن من الأخير نحو يقرب من 2700 جنيه في السوق لدى التجار، في متوسط السعر.

موضوعات متعلقة:

الحديد يتراجع 2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

الطن يتراجع 3 آلاف جنيه.. هبوط أسعار الحديد والأسمنت الآن

سعر طن الأسمنت اليوم

ويبحث الكثير من الراغبين في البناء اليوم الأحد ، عن سعر طن الأسمنت اليوم، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي تراجع بقوة من نحو يزيد عن 2000 جنيه، إلى 1750 جنيها فقط للأسمنت الممتاز.

الأسمنت 

سعر حديد عز اليوم

وهبط سعر طن حديد عز اليوم بقوة بنحو 2700 جنيه ، إذ سجل سعر الطن نحو 39108 جنيهات كمتوسط سعر ، بعدما وصل 41800 جنيه قبل عدة أيام، ويبدأ من 35 ألف جنيه في بعض المحافظات وقد يصل إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري الآن

ويهتم الكثير من الراغبين في صب الأسقف عن سعر طن الحديد اليوم، إذ بلغ سعر الطن الاستثماري ضمن أسعار مواد البناء نحو 38211 جنيهًا، وقد يصل إلى 44500 جنيه، كأعلى سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

- سعر طن حديد عز: 39108 جنيهًا إلى 45 ألف جنيه للطن.

الحديد

- سعر طن الحديد الاستثماري: 38211 جنيها كمتوسط سعر إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

تراجع سعر خام الحديد 

وهبط سعر خام الحديد 62% اليوم، مقارنة بأعلى سعر بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ هبط إلى مستوى 110 دولارًات في الطن لأول مرة، بعدما تخطى 150، بينما وصل إلى 200 دولار في وقت سابق.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار أسعار الأسمنت اليوم ، جاءت كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح 1750 جنيها.

▪️  سعر طن أسمنت النصر 1700 جنيه.

▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل مسجلا 1680 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت المخصوص مسجلا 1700 جنيه.

▪️ سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1710 جنيهًات.

▪️ سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 1830 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت سيناء ليسجل 1960 جنيها.

الأسمنت 

 

الحديد سعر حديد عز اليوم سعر الحديد الاستثماري الآن اسعار الحديد اليوم اسعار الاسمنت اليوم سعر طن الأسمنت المسلح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

تعليق نارى من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة إمام عاشور

الثعابين تغزو إيطاليا.. روما تتحول لمدينة الرعب مع انتشار الأفاعي في المنازل والسيارات والشوارع .. تفاصيل كاملة

خدوا بالكم .. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة البحر المتوسط اليوم الأحد

عباس شراقي يكشف 7 مغالطات في تصريحات إثيوبيا عن سد النهضة

موضوعات متعلقة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 8 يوليو 2023

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الجمعة 7-7-2023

أسعار مواد البناء.. انخفاض الحديد وتباين الأسمنت اليوم 3-7-2023

الحديد يتراجع 2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

أسعار مواد البناء اليوم الاثنين..الأسمنت يواصل التراجع وتذبذب الحديد

الطن يتراجع 3 آلاف جنيه.. هبوط أسعار الحديد والأسمنت الآن

2000 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

3 آلاف جنيه مرة واحدة.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

ترشيحاتنا

غدا.. التربيع الثاني لآخر قمر في عام 1444هـ

سعر الذهب اليوم الأحد 9-7-2023

دعاء الذنب العظيم .. ملك الاستغفار شامل للتخلص من الذنوب والمتكرر

غرامة على تناول الآيس كريم في الشواطئ تثير الجدل بإيطاليا

هبوط غير مسبوق للأسمنت والحديد يتراجع.. ماذا يحدث بأسعار مواد البناء؟

خدمة قضايا الأمة.. وفد نيابي أردني يزور السعودية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ