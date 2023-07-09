هبوط غير مسبوق للأسمنت والحديد يتراجع.. ماذا يحدث بأسعار مواد البناء؟

تراجعت أسعار الأسمنت إلى مستويات قياسية وسعر الحديد أيضا ، إذ فقد الطن من الأخير نحو يقرب من 2700 جنيه في السوق لدى التجار، في متوسط السعر.

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سعر طن الأسمنت اليوم

ويبحث الكثير من الراغبين في البناء اليوم الأحد ، عن سعر طن الأسمنت اليوم، وكذلك سعر الأسمنت اليوم في مصر، والذي تراجع بقوة من نحو يزيد عن 2000 جنيه، إلى 1750 جنيها فقط للأسمنت الممتاز.

الأسمنت

سعر حديد عز اليوم

وهبط سعر طن حديد عز اليوم بقوة بنحو 2700 جنيه ، إذ سجل سعر الطن نحو 39108 جنيهات كمتوسط سعر ، بعدما وصل 41800 جنيه قبل عدة أيام، ويبدأ من 35 ألف جنيه في بعض المحافظات وقد يصل إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري الآن

ويهتم الكثير من الراغبين في صب الأسقف عن سعر طن الحديد اليوم، إذ بلغ سعر الطن الاستثماري ضمن أسعار مواد البناء نحو 38211 جنيهًا، وقد يصل إلى 44500 جنيه، كأعلى سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

- سعر طن حديد عز: 39108 جنيهًا إلى 45 ألف جنيه للطن.

الحديد

- سعر طن الحديد الاستثماري: 38211 جنيها كمتوسط سعر إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

تراجع سعر خام الحديد

وهبط سعر خام الحديد 62% اليوم، مقارنة بأعلى سعر بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ هبط إلى مستوى 110 دولارًات في الطن لأول مرة، بعدما تخطى 150، بينما وصل إلى 200 دولار في وقت سابق.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار أسعار الأسمنت اليوم ، جاءت كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح 1750 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت النصر 1700 جنيه.

▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل مسجلا 1680 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت المخصوص مسجلا 1700 جنيه.

▪️ سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1710 جنيهًات.

▪️ سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 1830 جنيها.

▪️ سعر طن أسمنت سيناء ليسجل 1960 جنيها.