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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحديد يتراجع 2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

الحديد
الحديد

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين، بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك 2023، إذ تراجعت أسعار الحديد بنحو يقترب من 2500 جنيه في الطن، حيث تم تثبيت سعر طن عز  خلال يوليو عند 32135 جنيهًا «تسليم أرض المصنع».

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تراجع سعر خام الحديد 

وهبط سعر خام الحديد 62% اليوم، مقارنة بأعلى سعر بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إذ هبط إلى مستوى 112 دولارًا في الطن لأول مرة، بعدما تخطى 150، بينما وصل إلى 200 دولار في وقت سابق.

الحديد 

سعر حديد عز اليوم

ولعل أهم ما يبحث عنه الراغبون في البناء سعر طن حديد عز اليوم، والذي سجل 39233 جنيها بعدما تخطى 41800 جنيه بتراجع نحو 2500 جنيه، وقد يصل إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء مثل الغربية.

سعر الحديد الاستثماري الآن

كما يبحث الكثير أيضا عن سعر طن الحديد اليوم، إذ بلغ سعر الطن الاستثماري ضمن أسعار مواد البناءنحو 38583 جنيهًا، وقد يصل إلى 44500 جنيه، كأعلى سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

الحديد 

أسعار الحديد اليوم

  • سعر طن حديد عز: 39233 جنيهًا إلى 45 ألف جنيه للطن.
  • سعر طن الحديد الاستثماري: 38583 جنيها كمتوسط سعر إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار أسعار الأسمنت اليوم ، جاءت كالتالي:

▪️ سعر طن الأسمنت المسلح 1710 جنيهات.
▪️  سعر طن أسمنت النصر 1660 جنيها.
▪️ سعر طن أسمنت وادي النيل مسجلا 1670 جنيها.
▪️ سعر طن أسمنت المخصوص مسجلا 1690 جنيها.
▪️ سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1720 جنيهًا.
▪️ سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 1810 جنيهات.

الأسمنت 
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