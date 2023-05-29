نزل 1000 جنيه.. مفاجأة قوية في أسعار الحديد والأسمنت الآن

يبحث الكثير في مصر عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم 29-5-2023 ، والتي شهدت تراجعا ضمن أسعار مواد البناء ، لتهبط من مستوياتها الكبيرة ، بعدما تراجعت أسعار الحديد بقوة على المستوى العالمي.

موضوعات متعلقة:

أسعار الحديد عالميًا

وتراجع سعر خام الحديد 62% ضمن أسعار مواد البناء، اليوم إلى 105 دولارات بعد ما كان يزيد على 150 دولارًابسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، ولكنه تراجع الآن بقوة بنحوة ثلث ثمنه نتيجة عدة أسباب أبرزها مخاوف حول ركود الاقتصاد العالمي وزيادة العرض من الخام.

الحديد

سعر طن حديد عز

ويبحث الكثير من الراغبين في البناء عن سعر طن حديد عز اليوم ضمن أسعار مواد البناء، والذي تراجع بقيمة نحوة 1000 جنيه، إذ سجل اليوم نحو 40164 جنيها بعدما تخطى الـ41 ألف جنيهع كمتوسط سعر لدى المستهلك، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

32 ألف جنيه

وكان أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية فجر مفاجأة كشف خلالها أن طن الحديد الآن وصل لـ 43 أو 45 ألف جنيه، مقارنة بسعر طن الحديد العام الماضي كان 15 ألف جنيه.

وأوضح الزيني في تصريحات تليفزيونية أن سعر طن الحديد العادل في الوقت الحالي في مصر لا يزيد على 32 ألف جنيه.

أسعار طن الحديد

أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم ضمن أسعار مواد البناء ، من الأكثر بحثا من أجل البناء وصب الأسقف، أو لإجراء التعديل في الشقق والمحلات، حيث تتفاوت الأسعار من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

الحديد

وفي هذا التقرير ، يقدم موقع “صدى البلد” قائمة بآخر أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم

وسجّل سعر طن حديد عز ضمن أسعار مواد البناء نحو 40164 جنيهًا للطن إلى 45000 جنيه. وسجّل سعر طن الحديد الاستثماري 39296 جنيهًا كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل إلى نحو 45 ألف جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار مواد البناء، جاءت كالتالي:

سجل سعر طن الأسمنت الرمادى نحو 2030 جنيه كمتوسط سعر في الأسواق لدى التجار.