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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد تتراجع بقوة على مستوى العالم.. وهذا ثمن الطن الآن بمصر

الحديد
الحديد

يبحث الكثير عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر ، خاصة بعد تراجع عقود مسحوق خام الحديد 62% عالميا في بورصة نيويورك ليسجل مستويات متدنية جدا.

سعر طن حديد عز

ويبحث الكثيرين عن  سعر طن حديد عز اليوم من الراغبين في البناء، والذي يسجّل نحو 41334  جنيهًا، وقد يصل أعلى سعر له إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

الحديد 

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تراجع خام الحديد

يُذكر أن سعر خام الحديد 62% هبط بقوة على المستوى العالمي  ليصل إلى مستوى 106.05 دولارات فقط  بعد ما تخطى 150 في وقت سابق على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية أي أنه انخفض بنحو 30 % متأثرًا بتفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة العرض من الخام.

أسعار طن الحديد

أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم ، يهتم بها المقبلين على البناء الجديد أو التعديل في الشقق والمحلات والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدّم موقع “صدى البلد” قائمة تشمل آخر أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم .

الحديد 

أسعار الحديد اليوم

  1. وسجّل سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 41334  جنيهًا للطن إلى 45000 جنيه.
  2. وسجّل سعر طن الحديد الاستثماري 40520 جنيهًا كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار، فيما يصل  إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح بسعر 1960 جنيهًا  للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام.
  • أسمنت النصر بسعر 1930 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المعلم بسعر 1870 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص بسعر 1920 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1875 جنيهاً للطن.
  • أسمنت حلوان يأتي بسعر 1980 جنيها للطن.
  • أسمنت السويدي 1990 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن
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