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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

الحديد
الحديد

تعتبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم، محل اهتمام الكثير من المقبلون على البناء الجديد أو الراغبون في إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم وغيره، حيث تراجع سعر خام الحديد عالميا بقوة لأول مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، إذ فقد الطن نحو ثلث ثمنه.

سعر طن حديد عز

سعر طن حديد عز اليوم، هو الأكثر بحثا عبر جوجل بشكل يومي، والذي سجل في المتوسط للمستهلك نحو 41485 جنيها، فيما قد يصل أعلى سعر له إلى 45 ألف جنيه في بعض المحافظات مثل الإسماعيلية، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

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سعر الحديد اليوم

سعر الحديد اليوم ضمن أسعار مواد البناء، يبحث عنه الكثير، إذ سجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، نحو 40815 جنيها ، وقد يصل إلى 44500 جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

الحديد 

أسعار طن الحديد

 آخر أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم محل اهتمام الكثير، والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء وهي سعر الحديد والأسمنت اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم .

أسعار الحديد اليوم

  1. سجل سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 41485 جنيهًا للطن إلى 45000 جنيه.
  2. وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 40815 جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل  إلى نحو 44500 جنيه كأعلى سعر .

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح بسعر 1960 جنيهًا  للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام.
  • أسمنت النصر بسعر 1930 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المعلم بسعر 1870 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص بسعر 1920 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1875 جنيهاً للطن.
  • أسمنت حلوان يأتي بسعر 1980 جنيها للطن.
  • أسمنت السويدي 1990 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن.

 

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