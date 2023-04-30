أسعار الحديد تتراجع بقوة عالميا|والطن ينخفض 3 آلاف جنيه من أعلى سعر

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الحديد اليوم خاصة الراغبين في البناء الجديد، إذ انخفضت أسعار خام الحديد عالميا إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر.

تراجع خام الحديد

وهبط سعر خام الحديد 62% ليصل إلى مستوى 117 دولارا في الطن ثم إلى 116 اليوم، بعدما تخطى 150 في وقت سابق على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية ، ولكنة عاود الانخفاض متأثرا بتفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة العرض.

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أسعار الحديد

3 آلاف جنيه

وعلى المستوى المحلي، فاستقرت أسعار الحديد ليسجل أعلى سعر اليوم نحو 42 ألف جنيه في بعض المحافظات، بعدما سجل أعلى سعر له قبل أيام نحو 45 ألف جنيه، ليهبط أعلى سعر وصل إليه الحديد نحو 3 آلاف جنيه، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

سعر الحديد قبل أيام

سعر طن حديد عز

وشهد سعر طن حديد عز استقرارا اليوم ليسجل في المتوسط للمستهلك نحو 40730 جنيها ، فيما قد يصل أعلى سعر له إلى 42 ألف جنيه في بعض المحافظات مثل القليوبية والغربية.

سعر طن الحديد

أما عن سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، ضمن أسعار الحديد والأسمنت فسجل 39614 جنيها، وقد يصل إلى 41500 جنيه، كأعلى سعر في بعض المحافظات، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار طن الحديد

الراغبون في البناء الجديد أو إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم، يهتمون بمعرفة آخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

أسعار الحديد

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء والتي على رأسها سعر الحديد وسعر الأسمنت، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 40730 جنيهًا للطن إلى 42 ألف جنيه.

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 39614 جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل إلى نحو 41500 جنيه كأعلى سعر .

أسعار الأسمنت اليوم

وعن أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح بسعر 1965 جنيهًا للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام.

أسمنت النصر بسعر 1940 جنيهاً للطن.

أسمنت المعلم بسعر 1860 جنيهاً للطن.

الأسمنت