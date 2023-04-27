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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نزل 1500 جنيه في يوم وليلة .. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

أسعار الحديد
أسعار الحديد

تراجعت أسعار الحديد اليوم بقوة في مصر، إذ يبحث الكثير عن أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبين في البناء الجديد.

سعر طن الحديد 

وتراجع سعر طن حديد عز بقيمة 1339 جنيها ، بعدما تخطى 40 ألف جنيه أمس، ليتراجع مرة آخرى اليوم ، فيما تراجع طن الحديد الاستثماري بنحو 1550 جنيها ، بحسب ما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الحديد 
سعر الحديد 

سر تراجع الحديد 

وهبط الحديد على خلفية انخفاض أسعار خام الحديد عالميًا إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، تحديدًا منذ 3 يناير الماضي، أي منذ نحو 4 أشهر.

وهبط سعر خام الحديد 62% ليصل إلى مستوى 116 دولارًا في الطن، بعد ما تخطى 150 في وقت سابق على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكنه عاود الهبوط متأثرًا بتفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة العرض.

3 آلاف جنيه

وكانت أسعار الحديد تراجعت بقيمة نحو 3 آلاف جنيه من أعلى سعر سجله وهو 45 ألف جنيه قبل أيام، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

الحديد

سعر طن حديد عز

وعن سعر طن حديد عز  فتراجع ليسجل نحو 38803 جنيهات بعد 40142 جنيهًا أمس، فيما قد يصل أعلى سعر له إلى 42 ألف جنيه في بعض المحافظات.

سعر طن الحديد

وسجّل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، تراجعا  ضمن أسعار الحديد والأسمنت نحو 37342  بعد 38892 جنيهًا أمس ، وقد يصل إلى 41800 جنيه كأعلى سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار طن الحديد

ويسعى المقبلون على البناء الجديد أو إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم، إلى التعرف على آخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، والتي على رأسها سعر الحديد وسعر الأسمنت، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية، وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

الحديد 

 

أسعار الحديد اليوم

  • سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 38803 جنيهًا للطن إلى 42 ألف جنيه.
  • سعر طن الحديد الاستثماري 37342  جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل  إلى نحو 41800 جنيه كأعلى سعر .

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح بسعر 1965 جنيهًا للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام.
  • أسمنت النصر بسعر 1940 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المعلم بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص بسعر 1960 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1848 جنيهاً للطن.
  • أسمنت حلوان يأتي بسعر 2010 جنيهات للطن.
  • أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن.
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