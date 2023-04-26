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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع تاريخي في أسعار الحديد لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا ثمن الطن الآن

أسعار الحديد
أسعار الحديد

يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الحديد اليوم خاصة الراغبين في البناء الجديد، إذ انخفضت أسعار خام الحديد عالميًا إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، تحديدًا منذ 3 يناير الماضي أي منذ 112 يومًا.

خام الحديد 

وسجّل سعر خام الحديد 62% تراجعًا قويًا ليصل إلى مستوى 116 دولارًا في الطن، بعد ما تخطى 150 في وقت سابق عل خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكنه عاود الهبوط متأثرًا بتفاقم المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وزيادة العرض.

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3 آلاف جنيه

وعلى المستوى المحلي في مصرـ استقرت أسعار الحديد عند 40142 جنيهًا، وقد يصل إلى 42 ألف جنيه في بعض المحافظات مثل الإسكندرية والقليوبية وكفر الشيخ، بعد ما سجل أعلى سعر له قبل أيام نحو 45 ألف جنيه، ليهبط أعلى سعر وصل إليه الحديد نحو 3 آلاف جنيه من أعلى سعر، وفق ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد 17 أبريل 

سعر طن حديد عز

واستقر سعر طن حديد عز  لمدة 3 أيام ليسجل نحو 40142 جنيهًا ، فيما قد يصل أعلى سعر له إلى 42 ألف جنيه في بعض المحافظات.

سعر طن الحديد

وسجّل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، ضمن أسعار الحديد والأسمنت نحو 38892 جنيهًا، وقد يصل إلى 41000 جنيه في محافظة كفر الشيخ كأعلى سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

سعر طن الحديد

أسعار طن الحديد

ويرغب على البناء الجديد أو إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم، في معرفة آخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء والتي على رأسها سعر الحديد وسعر الأسمنت، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 40142 جنيهًا للطن إلى 42 ألف جنيه.

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 38892 جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل  إلى نحو 41000 جنيه كأعلى سعر .

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح بسعر 1965 جنيهًا  للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام.
  • أسمنت النصر بسعر 1940 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المعلم بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل بسعر 1860 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص بسعر 1960 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1848 جنيهاً للطن.
  • أسمنت حلوان يأتي بسعر 2010 جنيهات للطن.
  • أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن.
الأسمنت 

 

الحديد أسعار خام الحديد سعر طن حديد عز أسعار طن الحديد اسعار الاسمنت اليوم أسمنت المسلح

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