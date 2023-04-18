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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

يبحث الكثير من الراغبين في البناء عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر ، إذ تراجع سعر طن الحديد مقارنة بأسعار الأمس بقيمة تصل إلى 3 آلاف جنيه، إذ سجل أمس أعلى سعر بنحو 45 ألف جنيه ، واليوم بلغ 42 ألف جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن حديد عز  

شهد سعر طن حديد عز اليوم، تراجعا ليبدأ من نحو 39750 جنيها بتراجع نحو 529 جنيها عن اليوم السابق كمتوسط سعر، فيما قد يصل سعر الطن إلى 45 ألف جنيه في بعض المناطق، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

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أسعار الحديد والأسمنت في مصر الآن

سعر الحديد اليوم على بوابة الأسعار 
سعر الحديد أمس الاثنين على بوابة الأسعار 

سعر طن الحديد

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم، ضمن أسعار الحديد والأسمنت نحو 38866 جنيها، وقد يصل إلى 40000 ألف جنيه، فيما سجل 37500 جنيه كأقل سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار طن الحديد

ويهتم الكثير من الراغبين في البناء الجديد أو إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم، بمعرفة آخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء والتي على رأسها سعر الحديد وسعر الأسمنت، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

الحديد 

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 39750 جنيهًا للطن إلى 42 ألف جنيه.

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 38866 جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل  إلى نحو 40000 جنيه كأعلى سعر في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ.

 

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح بسعر 1965 جنيهًا  للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام.
أسمنت النصر بسعر 1940 جنيهاً للطن.
أسمنت المعلم بسعر 1860 جنيهاً للطن.
اسمنت وادى النيل بسعر 1860 جنيهاً للطن.
أسمنت  المخصوص بسعر 1960 جنيهاً للطن.
أسمنت سيناء 1848 جنيهاً للطن.
أسمنت حلوان يأتي بسعر 2010 جنيهات للطن.
أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن.

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