19 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت قبل العيد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم تراجعا مقارنة بسعر يوم أول أمس الخميس 13 أبريل 2023، إذ هبط سعر الطن من حديد عز بشكل ملحوظ.

سعر طن حديد عز

وتراجع سعر طن حديد عز اليوم، إلى نحو 39861 جنيها بعد ما سجل نحو 39930 ، فيما قد يصل سعر الطن إلى 42 ألف جنيه في بعض المناطق، وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

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سعر طن الحديد

19 ألف جنيه

وشهد سعر طن حديد عز تحركا بنحو 19 ألف جنيه مقارنة بالعام الماضي، فيما تراجع اليوم مقارنة بأسعار أول أمس الخميس.

سعر طن الحديد

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت نحو 38213 جنيها بعد 38546 بتراجع نحو 300 جنيه ، وقد يصل إلى 40000 ألف جنيه في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ، فيما يبدأ من 27000 نيه في محافظة قنا بحسب ما ذكرت ، بوابة الأسعار التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

سعر طن الحديد

أسعار طن الحديد

ويبحث الكثير من الراغبين في البناء الجديد أو إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم، بمعرفة آخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

الحديد

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء والتي على رأسها سعر الحديد وسعر الأسمنت، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم

وسجل سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم نحو 32050 جنيهًا للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود من 39861 جنيهًا إلى 42 ألف جنيه.

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 38213 جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل إلى نحو 40000 جنيه كأعلى سعر في محافظتي القليوبية وكفر الشيخ.

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح بسعر 1965 جنيهًا للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام.

أسمنت النصر بسعر 1940 جنيهاً للطن.

أسمنت المعلم بسعر 1860 جنيهاً للطن.

اسمنت وادى النيل بسعر 1860 جنيهاً للطن.

أسمنت المخصوص بسعر 1960 جنيهاً للطن.

أسمنت سيناء 1848 جنيهاً للطن.

أسمنت حلوان يأتي بسعر 2010 جنيهات للطن.

أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.

أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن.