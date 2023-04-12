2800 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

يبحث الكثير من الراغبون في البناء الجديد عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في مصر ، إذ استقرت أسعار مواد البناء اليوم في الأسواق.



2800 جنيه مرة واحدة

وشهد سعر طن الحديد تحركا مقارنة بالأسبوع الماضي ، بقيمة نحو 2879 جنيها، إذ سجل سعر طن حديد عز اليوم الأربعاء نحو 39961 جنيها كمتوسط سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

سعر طن حديد عز

وسجل سعر طن حديد عز استقرار اليوم بعد زيادة نحو 500 جنيه مقارنة بسعر الأمس ، فيما قد يصل إلى 42 ألف جنيه في الإسكندرية والقليوبية وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

أسعار طن الحديد

ويرغب الكثير في البناء الجديد أو إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم، ولذلك يبحثون عن آخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء والتي على رأسها سعر الحديد وسعر الأسمنت، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم 32050 جنيهًا للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود من 39961 جنيهًا إلى 42 ألف جنيه.



وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 38536 جنيه جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل إلى نحو 40000 جنيه كأعلى سعر.

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح بسعر 1965 جنيهًا للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام.

أسمنت النصر بسعر 1940 جنيهاً للطن.

أسمنت المعلم بسعر 1860 جنيهاً للطن.

اسمنت وادى النيل بسعر 1860 جنيهاً للطن.

أسمنت المخصوص بسعر 1960 جنيهاً للطن.

أسمنت سيناء 1848 جنيهاً للطن.

أسمنت حلوان يأتي بسعر 2010 جنيهات للطن.

أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.

أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن.