أسعار الحديد و الأسمنت في مصر اليوم الاثنين 10-4-2023

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في مصر خلال مستهل تعاملات الأسبوع



وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الاثنين 10 ابريل 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .



ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 39000جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 39000جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 38800جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 38800جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين 38500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين 38500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 38500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين نحو 38000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين نحو 38000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 38500جنيه للطن الواحد



بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين نحو 38000جنيه للطن الواحد

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:

واستقرت أسعار الأسمنت بداية الأسبوع بعد ارتفاعات الخميس الماضي بقيمة تتراوح بقيمة تتراوح ما بين 30 الي 70 جنيها في الطن الواحد.



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1963جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1940جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الاثنين 1875جنيه للطن .



وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الاثنين 1890جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الاثنين 1860 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 183جنيه للطن.



بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 2005جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 2000جنيها للطن.

وسجل أسمنت لافارج اليوم الاثنين 1960جنيها للطن.



وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"السهم اليوم الإثنين 1780جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.