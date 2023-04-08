عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد
أسعار الحديد

هبطت أسعار الحديد اليوم السبت بقوة ، إذ يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي بعد التحرك الكبير الذي شهدته الأسعار على مدار السنة الماضية.

تراجع سعر الحديد

وهبط سعر طن حديد عز بقيمة نحو 1202 جنيه مرة واحدة ، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا:

الحديد رخص.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

أسعار الحديد والأسمنت في مصر الآن

17 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن بعد رفع الفائدة

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

نزل 1500 جنيه مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز اليوم

وسجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 37726 جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل سعر الحديد الاستثماري إلى نحو 36773 جنيه كمتوسط سعر اليوم السبت.

أسعار الحديد

البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، يوم الخميس 30 مارس ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

أسعار طن الحديد

ويهتم الكثير ممن يرغبون  في البناء الجديد أو إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم، بآخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى. 

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء والتي على رأسها سعر الحديد وسعر الأسمنت، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم 

  • سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد اليوم 32050 جنيهًا للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود من 37726 جنيهًا إلى 42 ألف جنيه.
أسعار الحديد

 

أسعار الأسمنت اليوم 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح بسعر 1980 جنيهًا  للطن.
  • أسمنت النصر بسعر 1970 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المعلم بسعر 1890 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل بسعر 1880 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص بسعر 1990 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1890 جنيهاً للطن.
  • أسمنت حلوان يأتي بسعر 2010 جنيهات للطن.
  • أسمنت السويدي 2020 جنيهاً للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن.
الأسمنت 

 

الحديد اسعار الحديد اليوم أسعار الحديد والأسمنت سعر طن حديد عز سعر طن حديد عز اليوم أسعار طن الحديد اسعار الاسمنت اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

عاجل .. تعرف على اسم مدرب الزمالك الجديد وموعد وصوله

تحذير عاجل|أمطار رعدية وغزيرة خلال 48 ساعة بهذه المناطق

الجو هيقلب.. الأرصاد توضح حالة طقس الساعات المقبلة.. فيديو

عاطل ودرب المكسيك وباراجواي.. من هو مدرب الزمالك الجديد؟

مفاجأة.. أحمد حسن يكشف اسم المدير الفني الجديد للزمالك

وزير الرياضة يتدخّل بشأن أزمة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز

الشامسي يعرض تحمل التكاليف.. نهائي كأس مصر بين انسحاب بيراميدز ورفض الاتحاد للحكام الأجانب

موضوعات متعلقة

الحديد رخص.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

17 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن بعد رفع الفائدة

الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 رمضان

نزل 1500 جنيه مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن

اقتراحات النواب توافق على إنشاء أول مدرسة تكنولوجية في صناعة الحديد والصلب

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 8-4-2023

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس: أمطار رعدية على هذه المناطق

الفريق عبدالمنعم التراس يؤدي اليمين الدستورى أمام الشيوخ ..غدا

تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

العثور على جثة سائق توك توك مقتولا بقرية السجاعية بالمحلة والأمن يحقق

مسلسل تغيير جو.. إشادة بأغاني أمير عيد في التتر ومشاهد الحلقة الأولى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لها مزاياها الخاصة.. ​​دماغ المرأة أصغر من الرجل

أعراض نقص الحديد قاسية.. فاكهة ترفعه ومفيدة لمرضي القلب وهشاشة العظام

ملخص الحلقات رقم 16 من مسلسلات رمضان.. هروب سلمى أبو ضيف في المداح.. وانطلاق مسلسلات منى زكي ودنيا سمير غانم ومنة شلبي

أسباب العقم عند الرجال والنساء.. 5 أشياء ضعها في اعتبارك

فيديو

عريسي طلع أخويا .. قصة حب انتهت بمأساة | إيه الحكاية ؟

كان لاعبا في برشلونة.. مدرب الزمالك المحتمل حديث الجماهير

الجو هيقلب فجأة.. أمطار رعدية تضرب البلاد في هذا الموعد

طفش..هيرليتش يكشف أسباب فشله تعاقده مع الزمالك / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تفاهة العقول بين العته والجنون

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ