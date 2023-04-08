تراجع 1200 جنيه مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

هبطت أسعار الحديد اليوم السبت بقوة ، إذ يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الحديد والأسمنت بشكل يومي بعد التحرك الكبير الذي شهدته الأسعار على مدار السنة الماضية.

تراجع سعر الحديد

وهبط سعر طن حديد عز بقيمة نحو 1202 جنيه مرة واحدة ، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

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أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز اليوم

وسجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 37726 جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل سعر الحديد الاستثماري إلى نحو 36773 جنيه كمتوسط سعر اليوم السبت.

أسعار الحديد

البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، يوم الخميس 30 مارس ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

أسعار طن الحديد

ويهتم الكثير ممن يرغبون في البناء الجديد أو إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم، بآخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء والتي على رأسها سعر الحديد وسعر الأسمنت، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد اليوم 32050 جنيهًا للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود من 37726 جنيهًا إلى 42 ألف جنيه.

أسعار الحديد

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح بسعر 1980 جنيهًا للطن.

أسمنت النصر بسعر 1970 جنيهاً للطن.

أسمنت المعلم بسعر 1890 جنيهاً للطن.

اسمنت وادى النيل بسعر 1880 جنيهاً للطن.

أسمنت المخصوص بسعر 1990 جنيهاً للطن.

أسمنت سيناء 1890 جنيهاً للطن.

أسمنت حلوان يأتي بسعر 2010 جنيهات للطن.

أسمنت السويدي 2020 جنيهاً للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.

أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن.