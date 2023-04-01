الحديد نزل أخيرًا.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

تراجعت أسعار الحديد اليوم السبت بقوة بعدما وصلت إلى مستويات قياسية ، إذ فقد سعر الطن الواحد نحو 1340 جنيها دفعة واحدة في يوم واحد، فيما استقرت أسعار الأسمنت اليوم بعد قرار البنك المركزي أول أمس.

1300 جنيه

وسجل سعر طن حديد عز تراجعا اليوم مقارنة بأسعار الأمس ، ليفقد الطن الواحد بين يوم وليلة نحو 1340 جنيها ، إذ سجل امس نحو 37886 جنيها و 38216 أول أمس بتراجع نحو 1700 جنيه، فيما وصل اليوم إلى 36546 جنيها كمتوسط سعر، بحسب بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

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أسعار الحديد

أسعار الحديد اليوم

قرار البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، الخميس 30 مارس ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ويهتم الكثير بأسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، خاصة المقبلين على البناء ، إذ وصل سعر الطن الاستثماري إلى نحو 35247 جنيها كمتوسط سعر.

أسعار طن الحديد

ويتطلع الراغبين في إجراء تعديلات او البناء عن أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

وعن فروقات الأسعار فتكون طفيفة في غالب الأحيان في نفس المنطقة أو المحافظة، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد اليوم 32050 جنيهًا للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود من 36546 جنيه إلى 40 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح 2058 جنيها.

أسمنت النصر 1970 جنيهاً للطن.

أسمنت المعلم 1920 جنيهاً للطن.

اسمنت وادى النيل 1890 جنيهاً للطن.

أسمنت المخصوص 1990 جنيهاً للطن.

أسمنت سيناء 1890 جنيهاً للطن .

أسمنت حلوان 1990 جنيهاً للطن.

أسمنت السويدى 2020 جنيهاً للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.

أسمنت العسكري بني سويف 1870 جنيهاً للطن.

الأسمنت

آخر أسعار مواد البناء

وعن أسعار الحديد والأسمنت المذكورة، فتكون للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.