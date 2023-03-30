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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نزل 1500 جنيه مرة واحدة|مفاجأة بأسعار الحديد والأسمنت الآن قبل اجتماع البنك المركزي

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

تراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم بقوة بعد أيام من الارتفاع، بعدما وصل سعر الطن إلى متوسط 38216 جنيه أمس ، من نوع حديد عز.

1500 جنيه

وهبط  سعر طن حديد عز بقوة اليوم مقارنة بأسعار الأمس ، ليفقد الطن الواحد بين يوم وليلة نحو 1500 جنيه ، إذ سجل امس نحو 38216 جنيها ، فيما وصل اليوم إلى 36778 جنيهات كمتوسط سعر، بحسب بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

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أسعار الحديد

 

اجتماع البنك المركزي

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، اليوم كثاني اجتماع خلال العام الجاري.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 

وتعتبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، محل اهتمام الكثير من المقبلين على البناء  ، إذ وصل سعر الطن الاستثماري إلى نحو 34305 جنيهات كمتوسط سعر.

أسعار الحديد

أسعار طن الحديد

ويبحث الراغبين في إجراء تعديلات او البناء عن أسعار طن الحديد  والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، وتكون فروقات طفيفة في غالب الأحيان في نفس المنطقة أو المحافظة، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم 

  • سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد اليوم 32050 جنيهًا للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود من 36.778 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه.
أسعار الحديد

أسعار الأسمنت اليوم 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح 2005 جنيهات
  • أسمنت النصر 1970 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المعلم 1920 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل  1890 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص 1990 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1890 جنيهاً للطن .
  • أسمنت حلوان 1990 جنيهاً للطن.
  • أسمنت السويدى 2020 جنيهاً للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت العسكري بني سويف 1870 جنيهاً للطن.
الأسمنت 

آخر أسعار مواد البناء

وتعتبر أسعار الحديد والأسمنت المذكورة، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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