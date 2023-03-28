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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الطن بـ 38 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم

مواد البناء
مواد البناء

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.


ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
 

سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 39000جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الثلاثاء عند 39000جنيه للطن.

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الإسكان: طرح محال تجارية بمركز مارينا العلمين السياحي بالمزاد العلني

وصل سعر حديد العتال اليوم الثلاثاء 38800جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الثلاثاء 38800جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الثلاثاء 38500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 38500جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 38500جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الثلاثاء نحو 38000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الثلاثاء نحو 38000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشري اليوم الثلاثاء نحو 38500جنيه للطن الواحد.
بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء نحو 38000جنيه للطن الواحد

 

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء :

أسعار الأسمنت  اليوم الثلاثاء ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1950جنيها لطن المسلح .

وسجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1920جنيها لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الثلاثاء 1900جنيه للطن .

كما سجل سعر الأسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الثلاثاء 1920جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الثلاثاء 1868 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت شركة سيناء اليوم الثلاثاء 1880جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء 1930جنيها للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 1975جنيها للطن.

وسجل أسمنت لافارج اليوم الثلاثاء 1890جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين  1870جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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