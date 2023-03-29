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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

20 ألف جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن 7 رمضان

الحديد
الحديد

يبحث الكثير عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر،  خاصة المقبلين على البناء والراغبين في إجراء التعديلات داخل شققهم.

20 ألف جنيه

وشهد سعر الحديد زيادة قدرها 20 ألف جنيه خلال عام، إذ وصل اليوم إلى 43 ألف جنيه كأعلى سعر مقارنة بنحو 23 ألف جنيه في نفس الشهر من العام السابق.

الحديد 

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أسعار الحديد اليوم 

وعن أسعار الحديد اليوم ، فتخطت الـ 40 ألف جنيه في بعض المناطق للطن ووصل إلى 43 ألف جنيه في أسوان، وبلغ متوسط سعر الحديد اليوم 38216 جنيهًا للطن من نوع عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت، ويصل إلى أكثر من 40 ألف جنيه للطن الواحد في المحافظات والأماكن النائية والبعيدة.

سعر طن حديد عز

وكان سعر طن حديد عز ، نحو 18275 جنيهاً في أكتوبر الماضي، ووصلت قيمة الزيادة  خلال شهر يناير الماضي إلى 3535 جنيهاً للطن الواحد حيث كان 23450 مع نهاية ديسمبر، وزاد خلال الشهر الحالي فيما وصل اليوم إلى 40 ألف جنيه، بحسب بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 

ويهتم المقبلون على البناء بالتعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، إذ وصل سعر الطن الاستثماري إلى نحو 34287 جنيهًا وقد يصل إلى 40 ألف جنيه في بعض المحافظات.

الحديد 

أسعار طن الحديد

ويهتم الكثير بأسعار طن الحديد  والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، وتكون فروقات طفيفة في غالب الأحيان في نفس المنطقة أو المحافظة، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم 

  • سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد اليوم 32050 جنيهًا للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود من 36 ألف جنيه إلى 43 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح 2005 جنيهات
  • أسمنت النصر 1970 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المعلم 1920 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل  1890 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص 1990 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1890 جنيهاً للطن .
  • أسمنت حلوان 1990 جنيهاً للطن.
  • أسمنت السويدى 2020 جنيهاً للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت العسكري بني سويف 1870 جنيهاً للطن.
الأسمنت 

آخر أسعار مواد البناء

وعن أسعار الحديد والأسمنت المذكورة، فهي يتم إعلانها للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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