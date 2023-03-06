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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الحديد
الحديد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت “أسعار مواد البناء" اليوم الإثنين، استقرارا في الأسواق فيما تراجع سعر الأسمنت بقوة خلال الأيام الماضية، ليهبط نحو الـ 1800 جنيه بعدما اقترب من 2000 جنيه خلال الأيام الماضية.

11 ألف جنيه

وشهد سعر طن حديد عز ارتفاعا نحو 11 ألف جنيه خلال الأشهر الخمس الأخيرة، إذ سجل نحو 18275 جنيها في أكتوبر الماضي، ووصلت قيمة الزيادة في الطن خلال شهر يناير الماضي إلى 3535 جنيها للطن الواحد حيث كان 23450 مع نهاية ديسمبر.

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أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 

ويهتم المقبلون على البناء أو التعديل في شققهم الفترة الحالية بالتعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”.

سعر طن حديد عز

وسجل سعر طن  حديد عز اليوم نحو 29009 جنيهات للمستهلك ويصل إلى 31500 جنيه في بعض المناطق، وطن الحديد الاستثماري نحو 28095 جنيها للمستهلك.

الحديد 

أسعار طن الحديد

وتختلف أسعار طن الحديد من تاجر إلى آخر حسب التوزيع الجغرافي  وتكون فروقات طفيفة في غالب الأحيان ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم 

  • سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد اليوم 28300 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 28.700  جنيها إلى 30.500 جنيه
  • سعر طن حديد المصريين 28300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد المراكبي 27000 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد العشري 27000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد بشاي 28500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع
الحديد 

ويضاف على سعر كل طن قيمة تتراوح بين 300 إلى 900 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الأسمنت اليوم 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم تراجعت من جديد ،و جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح 1870 جنيها مقارنة بـ1950 كأعلى سعر في بدايات فبراير 2023، ، و 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت النصر 1850 جنيها للطن.
  • أسمنت المعلم 1840 جنيها للطن.
  • اسمنت وادى النيل  1820 جنيها للطن.
  • أسمنت  المخصوص 1860 جنيها للطن.
  • أسمنت سيناء 1840 جنيها للطن .
  • أسمنت حلوان 1870 جنيها للطن.
  • أسمنت السويدى 1920 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي .
  • أسمنت العسكري بني سويف 1800 جنيه للطن.
الأسمنت

أخر أسعار مواد البناء

وعن أسعار الحديد والأسمنت التي ذكرناها، فهي تعتبر للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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