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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد ارتفاعه 13 ألف جنيه.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الحديد
الحديد

شهدت أسعار الحديد ضمن أسعار مواد البناء، ارتفاعا قدره نحو 13 ألف جنيه مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2022 ، تحديدا قبل الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على بالسلب على أسعار المعدن على مستوى العالم.

13400 جنيه

ارتفع سعر طن الحديد خلال فبراير الجاري 2023 بمقدار 88.7%  ، ليسجل 28500 جنيه للطن، في الوقت الذي سجل فيه خلال  فبراير 2022  نحو 15100 جنيه.

أسعار الحديد

سعر طن حديد عز

سعر طن حديد عز سجل  15100 جنيه في يناير 2022 ، ثم وصل إلى 18275 جنيها في أكتوبر الماضي، ووصلت قيمة الزيادة في الطن فقط خلال شهر يناير الماضي إلى 3535 جنيها للطن الواحد حيث كان 23450 مع نهاية ديسمبر.

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أما في الشهر الحالي فقد سجل سعر طن حديد عز نحو 28467 جنيه،  بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، فيما يصل أعلى سعر له نحو 30500 جنيه في بعض المناطق البعيدة، شاملًا لنولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد.

أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم المصريين في الوقت الحالي بالتعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، خاصة الراغبين في البناء في الوقت الحالي.

البناء 

أسعار طن الحديد

ويختلف سعر طن  الحديد بحسب الشركات المختلفة وتكون فروقات طفيفة ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم 

  • سعر طن حديد عز 28300 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 28.700  جنيها إلى 30.500 جنيه
  • سعر طن حديد المصريين 28300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد المراكبي 27000 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد العشري 27000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد بشاي 28500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 900 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الحديد

ارتفاع أسعار الأسمنت 

وشهد سعر الأسمنت ارتفاعا خلال فبراير 2023 بنحو 58.3%، ليسجل سعر الطن الأسمنت البورتلاندي العادي نحو 1900 جنيها للطن، بدلًا من 1200 جنيها في الشهر ذاته من العام الماضي 2022.

أسعار الأسمنت اليوم 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح 1905 جنيهات مقارنة بـ1950 الأسبوع قبل الماضي، و 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت النصر 1880 جنيها للطن.
  • أسمنت المعلم 1860 جنيها للطن.
  • اسمنت وادى النيل  1860 جنيها للطن.
  • أسمنت  المخصوص 1860 جنيها للطن.
  • أسمنت سيناء 1850 جنيها للطن .
  • أسمنت حلوان 1900 جنيها للطن.
  • أسمنت السويدى 1930 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي .
  • أسمنت العسكري بني سويف 1840 جنيها للطن.
أسعار الأسمنت

وتعتبر أسعار الحديد والأسمنت السابق ذكرها ، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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