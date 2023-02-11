أسعار الحديد اليوم السبت 11 فبراير 2023

ينشر “صدى البلد” أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت اليوم،السبت 11 فبراير 2023.

أسعار الحديد

سعر حديد عز مسجلة 25450 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

وسجلت أسعار منتجات السويس للصلب 25350 جنيهًا.

وسجلت منتجات بشاي للصلب 23204 جنيهات للطن.

أسعار الحديد شهر فبراير

سجل حديد الجيوشي للصلب 25300 جنيه.

سجل حديد المصريين سعر 25350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

حديد الجارحى بسعر 26500 جنيه للطن.

فيما سجل سعر حديد المراكبي 25500 جنيه للطن.

أسباب زيادة أسعار الحديد

وأوضح المهندس إسلام الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى تصريحات سابقة، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار يرجع لقرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف وصعود أسعار الدولار في مقابل الجنيه وما يتبع ذلك من ارتفاع التكلفة الإنتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات الطاقة والتشغيل، متوقعًا في الوقت ذاته اتجاه الأسعار للهبوط قي غضون الأسبوعين المقبلين في ظل ثبات أسعار المواد الخام بالأسواق العالمية على مدار الفترة الأخيرة وتحديدًا خام البيلت واتجاه مؤشر الأسعار نحو الهبوط.

حجم إنتاج الحديد فى مصر

ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن، ويزن حوالي 4.5 مليون طن، في حين أن وارداته من «البليت» تقدر بـ3.5 مليون طن، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.

أسعار الأسمنت

سعر أسمنت لافارج «المخصوص» يسجل 1860 جنيهًا للطن.

طن أسمنت وادي النيل يصل سعره إلى 1845 جنيهًا للطن.

وسجل سعر أسمنت السويدي 1940 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت العربية المسلح عند 1900 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري بني سويف وصل إلى 1830 جنيهًا للطن.

سعر أسمنت حلوان اليوم عند 1890 جنيهًا للطن

سعر «الأسمنت الأبيض العادة» عند 2.600 جنيه للطن.

وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» - 3100 جنيه للطن.

فيما سجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 3000 جنيه.