عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الحديد يتراجع أخيرا بعد تخطيه 30 ألف جنيه|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

الحديد
الحديد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر  “مواد البناء”، تراجعا مقارنة بأسعار الاثنين الماضي ، إذ هبط سعر طن الحديد إلى نحو متوسط 28701 جنيه بعدما تخطى 29 ألف جنيه قبل أسبوع ، بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت

ويرغب الكثير من المصريين في التعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، خاصة الراغبين في البناء في الوقت الحالي.

اقرأ أيضا:
 

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16 فبراير 2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 18 فبراير 2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

أسعار طن الحديد

وعن سعر طن الحديد بحسب الشركات المختلفة ، فيقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2023، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن حديد عز

سعر طن حديد عز تراجع بنحو 300 جنيه اليوم مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي ، فيما قد سجل 18275 جنيها في أكتوبر الماضي، ووصلت قيمة الزيادة في الطن فقط خلال شهر يناير الماضي إلى 3535 جنيها للطن الواحد حيث كان 23450 مع نهاية ديسمبر.

وسجل سعر طن حديد عز نحو 28701.3 جنيه ، فيما يصل أعلى سعر له نحو 30500 جنيه في بعض المناطق البعيدة، شاملًا لنولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد.

وكانت أسعار الحديد والأسمنت قفزت بشكل ملحوظ نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ سجل سعر طن الحديد 15300، يوم 14 مارس 2022 قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب التي ألقت بتأثيراتها على كافة دول العالم.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم 

  • سعر طن حديد عز 28300 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 28.700  جنيها إلى 30.500 جنيه
  • سعر طن حديد المصريين 28300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد المراكبي 27000 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد العشري 27000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد بشاي 28500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 900 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الأسمنت اليوم 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ، بعد تراجعه 45 جنيها جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح 1905 جنيهات مقارنة بـ1950 الأسبوع قبل الماضي، و 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت النصر 1880 جنيها للطن.
  • أسمنت المعلم 1860 جنيها للطن.
  • اسمنت وادى النيل  1860 جنيها للطن.
  • أسمنت  المخصوص 1860 جنيها للطن.
  • أسمنت سيناء 1850 جنيها للطن .
  • أسمنت حلوان 1900 جنيها للطن.
  • أسمنت السويدى 1930 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي .
  • أسمنت العسكري بني سويف 1840 جنيها للطن.
أسعار الأسمنت

وتعتبر هذه الأسعار المعلنة للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الحديد مواد البناء أسعار الحديد والأسمنت اليوم سعر طن الحديد أسعار طن الحديد سعر طن حديد عز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى يفجر مفاجأة عن أسعار الدواجن

اعرف الكيلو هيبقى بكام.. مفاجأة في أسعار الأرز بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

رحيل لاعبين والاستغناء عن أفضل لاعب بالدوري.. مفاجآت بـ الأهلي خلال الفترة المقبلة

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

صور تكشف السر.. نهاية صادمة للحلقة الأخيرة من مسلسل أزمة منتصف العمر

زلزال مدمر في مصر.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

صفقة رابعة مجهولة لـ الزمالك في أزمة القيد.. ووالد اللاعب يستغيث.. تفاصيل

خرجوه جثة.. مأساة الطفل عماد صارع الموت في بالوعة 8 ساعات.. فيديو

موضوعات متعلقة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 18 فبراير 2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 17 فبراير 2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16 فبراير 2023

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

بعد وصوله إلى أعلى مستوى.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 فبراير 2023

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

ننشر أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

الحديد يتراجع أخيرا بعد تخطيه 30 ألف جنيه|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

دعاء للميت أبي في آخر ليلة من رجب.. 8 كلمات تريه مقعده بالفردوس

جثمان كريستيان أتسو يغادر إلى غانا بعد العثور عليه تحت الأنقاض

بعد إطلاق صاروخين من كوريا الشمالية.. الأمم المتحدة تدين وعقوبات من سيول|تفاصيل

أرقام الطوارئ.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

فرمان من كولر بالتعاقد مع هذا اللاعب بشكل عاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة في الحرم المكي .. الهجوم على البلوجر مي إبراهيم وزوجها| صور

إذابة دهون البطن بـ 3 مشروبات سريعة المفعول ومجربة

برضع ميه ساقعة..سيدة إمبابة:ابني لا يتنفس كغيره وابنتي مشلولة..فيديو

من زلزال مصر الى تركيا وسوريا.. حكاية الفائز بالدوري عام 1992 ؟

فيديو

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ