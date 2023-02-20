الحديد يتراجع أخيرا بعد تخطيه 30 ألف جنيه|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر “مواد البناء”، تراجعا مقارنة بأسعار الاثنين الماضي ، إذ هبط سعر طن الحديد إلى نحو متوسط 28701 جنيه بعدما تخطى 29 ألف جنيه قبل أسبوع ، بحسب بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت

ويرغب الكثير من المصريين في التعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، خاصة الراغبين في البناء في الوقت الحالي.

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أسعار طن الحديد

وعن سعر طن الحديد بحسب الشركات المختلفة ، فيقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 20 فبراير 2023، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن حديد عز

سعر طن حديد عز تراجع بنحو 300 جنيه اليوم مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي ، فيما قد سجل 18275 جنيها في أكتوبر الماضي، ووصلت قيمة الزيادة في الطن فقط خلال شهر يناير الماضي إلى 3535 جنيها للطن الواحد حيث كان 23450 مع نهاية ديسمبر.

وسجل سعر طن حديد عز نحو 28701.3 جنيه ، فيما يصل أعلى سعر له نحو 30500 جنيه في بعض المناطق البعيدة، شاملًا لنولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد.

وكانت أسعار الحديد والأسمنت قفزت بشكل ملحوظ نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ سجل سعر طن الحديد 15300، يوم 14 مارس 2022 قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب التي ألقت بتأثيراتها على كافة دول العالم.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز 28300 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 28.700 جنيها إلى 30.500 جنيه

سعر طن حديد المصريين 28300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 27000 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 27000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد بشاي 28500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 900 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ، بعد تراجعه 45 جنيها جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح 1905 جنيهات مقارنة بـ1950 الأسبوع قبل الماضي، و 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي.

أسمنت النصر 1880 جنيها للطن.

أسمنت المعلم 1860 جنيها للطن.

اسمنت وادى النيل 1860 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 1860 جنيها للطن.

أسمنت سيناء 1850 جنيها للطن .

أسمنت حلوان 1900 جنيها للطن.

أسمنت السويدى 1930 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي .

أسمنت العسكري بني سويف 1840 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت

وتعتبر هذه الأسعار المعلنة للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.