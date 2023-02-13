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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد ارتفاعه 11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد والأسمنت
أسعار الحديد والأسمنت

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر زيادة مقارنة بأسعار الأيام الماضية ، إذ ارتفع سعر طن حديد عز بقوة خلال الفترة الماضية.

زيادة 11 ألف جنيه

وشهد سعر طن الحديد زيادة 11 ألف جنيه منذ ديسمبر الماضي ، إذ سجل حينها نحو 19 ألف جنيه، بينما سجل اليوم نحو 29066.67 لطن حديد عز بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم  الكثير من المصريين بالبحث عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، خاصة الراغبين في البناء في الوقت الحالي.

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أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 11 فبراير 2023

أسعار طن الحديد

وفي هذا السياق يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 13 فبراير 2023، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق.

 سعر طن حديد عز

وكان قد سجل سعر طن حديد عز 18275 جنيها في أكتوبر الماضي، بينما سجل اليوم نحو 29 ألف  نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما وصلت الزيادة خلال شهر يناير الماضي فقد إلى 3535 جنيها للطن الواحد حيث كان 23450 مع نهاية ديسمبر.

أسعار الحديد والأسمنت

ويصل سعر طن الحديد للمستهلك في المتوسط بين 29 إلى 33 ألف جنيه، شاملًا لنولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد.

وشهد سعر الحديد والأسمنت ارتفاعا ملحوظا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ سجل سعر طن الحديد 15300، يوم 14 مارس 2022 قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم.

أسعار الأسمنت

وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا ملحوظا ضمن أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية لتقترب من مستويات 2000 جنيه حاليا.

أسعار الحديد اليوم 

  • سعر طن حديد عز 27500 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 29 جنيها إلى 33 ألف جنيه
  • سعر طن حديد المصريين 27000 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد المراكبي 26200 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد العشري 27000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد بشاي 28000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 900 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الأسمنت اليوم 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ، تراجعت بمتوسط 20 جنيها وجاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح 1935 جنيها مقارنة بـ1950 الأسبوع الماضي، و 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت النصر 1890 جنيها للطن.
  • أسمنت المعلم 1870 جنيها للطن.
  • اسمنت وادى النيل  1865 جنيها للطن.
  • أسمنت  المخصوص 1870 جنيها للطن.
  • أسمنت سيناء 1870 جنيها للطن .
  • أسمنت حلوان 1925 جنيها للطن.
  • أسمنت السويدى 1940 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي .
  • أسمنت العسكري بني سويف 1860 جنيها للطن.
أسعار الحديد والأسمنت

وبالنسبة لهذه الأسعار، فهي تكون للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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