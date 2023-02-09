ننشر أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الخميس 9 فبراير 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الخميس



سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 28450 جنيها للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الخميس عند 28200 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الخميس نحو 27400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الخميس نحو 27350 جنيها للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الخميس نحو 27350 جنيها للطن الواحد

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الخميس نحو 27350 جنيها للطن الواحد

سجل سعر حديد عطية اليوم الخميس نحو 27150 جنيها للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الخميس نحو 27100 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الخميس نحو 27150 جنيها للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الخميس نحو 27200 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الخميس نحو 27200 جنيه للطن الواحد.

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الخميس:



وسجلت أسعار الأسمنت اليوم، الخميس، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1945 جنيها لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الخميس ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1900 جنيه لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الخميس نحو 1870 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الخميس نحو 1975 جنيها للطن.



استقر سعر أسمنت حلوان اليوم الخميس عند 1935جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الخميس نحو 1910جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الخميس نحو 1875جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الخميس نحو 1875جنيه للطن .

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الخميس نحو 1880جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.