عاجل
تركيا تنشئ أكثر من 92 ألف خيمة للأهالي في مناطق الزلزال أهم أخبار توك شو.. ارتفاع احتياطي الذهب المصري.. وزلزال يضرب سوريا ولبنان ووفاة مصريين في تركيا موجز السوشيال: مهيب عبد الهادي يوجه رسالة حادة بعد الشماتة في الأهلي.. وفرج عامر يدعم الأحمر بعد الهزيمة الصحف السعودية: سفارة المملكة في تركيا تبحث عن فتاة تم إبلاغ اختفائها بسبب الزلزال.. الأرصاد تحذر من أمطار وانخفاض في درجات الحرارة بالطقس الأمواج هائجة.. كافيهات ومطاعم رأس البر بدمياط تدمرت .. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ننشر أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس

أسعار الحديد والاسمنت
أسعار الحديد والاسمنت اليوم

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر،اليوم الخميس 9 فبراير 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الخميس


سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 28450 جنيها للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الخميس عند 28200 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الخميس نحو 27400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الخميس نحو 27350 جنيها للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الخميس نحو 27350 جنيها للطن الواحد

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الخميس نحو 27350 جنيها للطن الواحد

سجل سعر حديد عطية اليوم الخميس نحو 27150 جنيها للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الخميس نحو  27100 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الخميس  نحو 27150 جنيها للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الخميس  نحو 27200 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الخميس نحو  27200 جنيه للطن الواحد.

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الخميس:


وسجلت أسعار الأسمنت اليوم، الخميس، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1945 جنيها لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الخميس ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1900 جنيه لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الخميس نحو 1870 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الخميس نحو 1975 جنيها للطن.

txt

لضبط أسعار صناعتنا .. شعبة الأسمنت : نسعى لتوفير بدائل للوقود

txt

بعد تخطيه الـ30 ألف جنيه للطن.. تراجع أسعار الحديد الآن


استقر سعر أسمنت حلوان اليوم الخميس عند 1935جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الخميس نحو 1910جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الخميس نحو 1875جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الخميس نحو 1875جنيه للطن .

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الخميس نحو  1880جنيها للطن.

 

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

 

الحديد أسعار الأسمنت مواد البناء أسعار الحديد و الأسمنت اليوم الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من شوبير على هزيمة الأهلي برباعية لهدف أمام ريال مدريد

البانية نزل 40 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

الأهلي يخسر | تعليق خالد الغندور على رباعية ريال مدريد

كيلو الفراخ بـ 45 جنيها خلال أيام.. مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن

بعد تراجعه 230 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن في مصر

أول تعليق من إدارة الأهلي بعد رباعية ريال مدريد

أول رد فعل من خالد الغندور على رباعية ريال مدريد أمام الأهلي

الحرارة تحت الصفر وتساقط الثلوج.. الأرصاد تفجر مفاجأة بخصوص طقس اليوم

ترشيحاتنا

آليات التعاقد أون لاين.. للمستهلك حق تعديل الطلب خلال 7 أيام| تفاصيل

ننشر أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس

الحرارة تحت الصفر وتساقط الثلوج.. الأرصاد تفجر مفاجأة بخصوص طقس اليوم

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 9 فبراير

البانية نزل 40 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

سعر الذهب محليا اليوم الخميس 9-2-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| 4 أبراج تعشق النميمة.. نوع شائع من الريجيم يصيبك بهذه الأمراض.. علامات مبكرة تنذر الإصابة بـ سرطان الفم

اوعى تقوله سر.. 4 أبراج تعشق النميمة.. من هم؟

علامات مبكرة تنذر الإصابة بـ سرطان الفم| انتبه

في اليوم العالمي لـ البيتزا.. طرق مختلفة لتحضيرها بالبيت

فيديو

تنبأ بزلزال تركيا قبلها بـ3 أيام..باحث هولندي يكشف عن مفاجأة ستغير العالم

رياح عاتية تغيّر معالم الطرق| دمياط تعيش طقسًا يكشّر عن أنيابه ..فيديوجراف

زلزال تركيا يزحزحها من موقعها جغرافيا ودمار كارثي يصيب البنية التحتية

الليلة شتاء قارس .. تحذيرات عاجلة من الأرصاد عن الساعات المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ