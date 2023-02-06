10 آلاف جنيه زيادة في الطن.. آخر أسعار الحديد والأسمنت اليوم

يبحث الكثير بشكل يومي من المصريين عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، خاصة الراغبين في البناء في الوقت الحالي.

وفي هذا السياق يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم الاثنين الموافق 6 فبراير 2023، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق.

وزاد سعر طن حديد عز بقيمة 10 آلاف جنيه في 5 أشهر تسليم أرض المصنع حيث سجل 18275 جنيها في أكتوبر الماضي، بينما سجل اليوم 28500 أرض المصنع نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، فيما قدرت الزيادة خلال شهر يناير الماضي بحوالي بـ 3535 جنيها للطن الواحد حيث كان 23450 مع نهاية ديسمبر.

الحديد

وعن سعر طن الحديد فيصل إلى للمستهلك في المتوسط بين 30 ألف جنيه إلى 32 ألف جنيه، شاملًا لنولون الخاص بنقل البضاعة من المصنع، وقد يتغير السعر للمحافظات الحدودية والصعيد.

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سعر حديد عز اليوم

يذكر ان سعر حديد عز خلال نوفمبر الماضي شهد ارتفاعا ليبلغ سعر الطن نحو 19650 ألف جنيه «تسليم أرض مصنع»، وارتفع في شهر ديسمبر 2022 ، ثم زيادة في يناير ليسجل نحو 26985، أرض المصنع ليصل اليوم 28500 جنيه.

وضمن أسعار الحديد والأسمنت وصل متوسط سعر طن حديد عز ، ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 29 جنيها إلى 32 ألف جنيه.

وارتفع السعر الخاص بالحديد والأسمنت نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ سجل سعر طن الحديد 15300، يوم 14 مارس 2022 قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم.

أسعار الحديد والأسمنت

وقفزت أسعار الأسمنت أيضا ضمن أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية لتصل مستويات 2000 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت

ويسعى الملاييين إلى معرفة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين، خاصة الراغبين في البناء أو إجراء أي تعديلات في شققهم.

سر زيادة أسعار الحديد

وعن سر زيادة أسعار “مواد البناء”، ارتفاع التكلفة الإنتاجية من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المحلية ومصروفات الطاقة والتشغيل نتيجة ارتفاع أسعار صرف الدولار إلى نحو 30.23 في البنك الأهلي المصري.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز 28500 ج نيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 29 جنيها إلى 32 ألف جنيه

سعر طن حديد المصريين 27350 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 27200 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 27350 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد بشاي 28200 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 900 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الحديد والأسمنت

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح 1950 جنيها مقارنة بـ 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي.

أسمنت النصر 1900 جنيه للطن.

أسمنت المعلم 1880 جنيها للطن.

اسمنت وادى النيل 1870 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 1880 جنيها للطن.

أسمنت سيناء 1880 جنيها للطن .

أسمنت حلوان 1940 جنيها للطن.

أسمنت السويدى 1980 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي .

أسمنت العسكري بني سويف 1880 جنيها للطن.

أسعار الحديد والأسمنت

وعن أسعار الحديد والأسمنت التي تم إعلانها ، فهي متاحة للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.